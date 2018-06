Se me acalambraron músculos que no sabía que existían: "Chicharito"

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández destacó el esfuerzo físico que los jugadores mexicanos prodigaron en su victoria 1-0 ante Alemania en su debut en el Mundial Rusia 2018.

"Estaba acalambrándome. Se me acalambraron músculos que yo no sabía que existían. Nunca me había sucedido. Estoy muy contento, así lo vivo, no me da vergüenza", dijo el jugador del West Ham a la cadena ESPN.

El Tri consiguió hoy la primera sorpresa de la competencia derrotando a la Manschaft, que contaba siete mundiales consecutivos ganando su partido inaugural.

La histórica victoria alivia la presión en torno al entrenador Juan Carlos Osorio, cuestionado por sus métodos, y calma los ánimos de una afición irritada por la fiesta que los seleccionados organizaron antes de viajar a Rusia.

"Yo celebré a mi manera, fui el que más lloré".

"En México les encanta el blanco y negro, nosotros queremos el gris, balanceado", dijo Hernández, quien pidió ecuanimidad a los seguidores de la Selección.

"Venimos de una ola de pesimismo muy cabr.. y ahora tampoco queremos el otro extremo", dijo.

Al final del partido, el tapatío se arrodilló y derramó lágrimas.

"Con el pitazo lo celebré de la manera que soy, alguien emocional. En el vestuario algunos reían, otros gritaban, yo lo celebré a mi manera, fui el que más lloré".

