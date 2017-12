Se llegó el día para Nitro Goyri

Llegó el día. El anhelado debut profesional de Nitro Goyri en el deporte de los puños es esta noche, en el Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael. Hará sus pinitos en el boxeo, cuando se mida en combate a cuatro rounds a Sergio “Charro” Becerra en peso welter. Nitro Goyri deja atrás un récord de 11 combates ganados a nivel amateur y ahora probará suerte a nivel profesional en lo que se espera un trepidante duelo cara a cara.

Pareciera ser un combate disparejo, sobre todo por la diferencia de experiencia entre un peleador y otro. Mientras Nitro Goyri tiene apenas 17 años de edad, su rival Sergio Becerra tiene 34 años, es decir, le duplica la edad, aunque para el también cantante de hip hop, eso no será un impedimento para ver una buena pelea esta noche.

“Estoy preparado, listo, me siento seguro, es mi debut y muchas cosas influyen en una pelea. Se pueden decir muchas cosas, él es un peleador ya experimentado, lleva 14 peleas registradas, ya es un veterano en el deporte. Pero yo tengo la juventud, las ganas y vengo mentalizado para ganar. Me siento seguro por la preparación que tuve en Oxnard, California, al lado de mi entrenador Óscar Contreras”, señaló el juvenil pugilista.

El “Charro” Becerra tiene un récord de cinco triunfos, cuatro de ellos por la vía del cloroformo, además de ocho derrotas, cinco por nocaut, y un empate en su debut en 2008 ante Eddie Guzmán, también en Guadalajara.

EL APUNTE

A labrar su nombre

Nitro Goyri intentará demostrar que no está en el box por la ayuda de su padre, Sergio Goyri. “Voy a demostrar que no estoy aquí por un nombre o por un apellido, o por lo que he hecho en la música. Estoy aquí por mi talento en el box”.