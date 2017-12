Box Comude cerrará el año a lo grande

El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude) está listo para dar cerrojazo a las actividades boxísticas del 2018 cuando el próximo sábado se lleve a cabo la última función del año en las instalaciones del Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael, misma que está conformada en su mayoría por peleadores jaliscienses.

Serán un total de 13 combates los que conformen la cartelera de este sábado, en la que habrá debuts, confirmaciones y una corona nacional en juego, ya que una de las peleas estelares será la que protagonicen Jorge ''Dandy'' Pacheco y César Ayón, quienes pelearán a ocho rounds en la división de los Ligeros por el título de la Fecombox.

Asimismo, en esta gala boxística se dará el debut profesional de Nitro Goyri, quien se fajará a cuatro asaltos en peso Welter contra Sergio ''Charro'' Becerra, en una de las peleas estelares de la noche. En esta función también destaca la contienda entre Benito ''Canelito'' García y Julio César Guzmán, quienes subirán al encordado para disputar un combate pactado a ocho episodios en la división Súper Gallo.

Durante la presentación de estos combates, el tapatío César Ayón, quien busca convertirse en monarca nacional, aseguró estar preparado para quedarse con el fajín de campeón, no sin antes brindarle emociones al público de la Perla Tapatía.

EL INFORMADOR / F. Romero

''Vengo bien preparado y me siento confiado por lo que he hecho. Mucho se ha hablado abajo del ring, he oído que mi rival ha hablado mucho de mí, pero las habladas se quedan aquí. El sábado se sabrá quién es el mejor y el público lo verá''.

Por su parte, el joven Nitro Goyri, quien es hijo del actor y cantante Sergio Goyri, aseguró que a partir de este sábado tratará de forjar su propia historia en el pugilismo con una demostración de lo que sabe hacer arriba del cuadrilátero.

''Pelearé con alguien que ya tiene mucha experiencia, mucho se ha dicho de mi apellido, de lo que he hecho en la música, pero al final el apellido no cuenta, mi papá no se sube a pelear por mí. El sábado verán lo mejor de un servidor, no me gusta hablar, me gusta demostrar lo que sé hacer. Que sepan que no estoy aquí sólo por mi apellido, sino por mi talento''.

OF