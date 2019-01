Se fue el mejor de todos los tiempos: Campos sobre fallecimiento de Larios

El ex portero Jorge Campos lamentó el fallecimiento de Pablo Larios Iwasaki afirmando que era "el mejor de todos los tiempos" y un maestro.

“Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entrenó. Gracias ídolo", dijo Campos según un mensaje que el periodista deportivo Cristian Martinoli publicó en su cuenta de Twitter.

El año pasado, Larios habló sobre su relación con Campos en un par de tuits publicados desde su cuenta personal.

"Lo tuve como rival, marcando y atajando, un jugador excepcional. Lo tuve en varias ocasiones como entrenador. Él se podía dar el lujo de no entrenar y estar al cien", publicó en octubre de 2018 el portero, cuyo fallecimiento a causa de un problema intestinal fue anunciada hoy jueves.

RR