Santiago López, nueva promesa del toreo

Apenas tiene 13 años, pero sus metas ya son muy claras. Se llama Santiago López y a su corta edad ha deslumbrado a propios y extraños con sus actuaciones como destacado becerrista a nivel nacional. Tras haber estado presente en diversas plazas de prestigio en México, el jovencito surgido de la Academia Taurina de Guadalajara aseguró que luchará por convertirse en la nueva figura mexicana de la fiesta brava.

“Desde la primera vez que fui a una corrida me encantó, me llenó mucho y me sentí identificado. Vi algo diferente y ahora quiero dedicarme a eso, aunque mi papá me apoye y mi mamá se ponga nerviosa y me diga que si no prefiero ser futbolista, pero yo quiero ser torero. Una vez, saliendo de la escuela vi un cartel de una academia, le pregunté a mi papá, él buscó información y fuimos. Me quedé desde el primer día”.

Santiago, quien decidió que lo suyo sería dedicarse en cuerpo y alma al toreo desde los 11 años cuando vio a Enrique Ponce en una corrida de beneficencia, platicó cómo fue la primera vez que pisó un ruedo.

“La primera vez que estuve frente a un becerro no sentí miedo, pero las demás veces sí lo sentí. Aquella vez estuve muy feliz, porque fue algo que nunca había sentido. Fue en un campamento en la ganadería de Pablo Moreno, esa fue nuestra prueba de valor, nos echaron un becerro de media casta, pero salió como si fuera de casta”.

El joven jalisciense, quien ahora ha sido apoyado por la empresa Casa Toreros, señaló cuáles son sus sueños a cumplir, así como sus ídolos a seguir en la fiesta brava.

“He toreado en Morelia, en Arroyo, en la Nuevo Progreso, en León, en el Cortijo los Fernández. Sueño con ser figura mexicana del toreo, consolidarme y algún día salir por la Puerta del Príncipe en Sevilla. Tengo dos ídolos, uno es Andrés Roca Rey porque me transmite mucha tranquilidad cuando torea, cuando está frente al toro; el otro es Antonio Ferrera, él tiene mucho arte y sabe transmitirlo”.

Los próximos compromisos de Santiago López serán el 4 y 18 de marzo durante los festejos en el Carnaval de Tecolotlán y una novillada en Jiquilpan.

En su primer compromiso, el joven becerrista actuará en una corrida en la que partirán plaza Ernesto Javier “Calita”, Gerardo Adame y el rejoneador Andy Cartagena, mientras que en Jiquilpan abrirá plaza en la novillada en la que actuarán los novilleros rejoneadores José Funtanet y Fauro Aloi, a pie los españoles Javier Moreno “Lagartijo”, Pablo Páez y los mexicanos César Arévalo y Mauricio Medina.