Santamaría cree que Atlas sera otro con Leandro Cufré

Apenas tiene cuatro días al frente del Atlas, pero Leandro Cufré ya inyectó su idea futbolística al plantel mediante largas charlas, en las cuales ha sido claro en los objetivos que quiere conseguir con el cuadro rojinegro en el presente certamen, priorizando el orden en la parte defensiva, según manifestó Anderson Santamaría, uno de los fichajes de los Zorros para el presente torneo.

"En todos los juegos de Liga nos han marcado, y eso nos ha jugado muchas veces en contra”.

“El técnico nos metió en la cabeza de que este equipo le puede hacer daño a cualquiera, pero a partir de mantener el cero atrás, en todos los juegos de Liga nos han marcado, y eso nos ha jugado muchas veces en contra”.

Los rojinegros han complicado su paso en el presente torneo, sin embargo, las opciones matemáticas aún le dan una luz de esperanza a los tapatíos, quienes, a pesar de la mala racha con las cinco derrotas consecutivas heredadas por el estratega anterior, se encuentran a 5 unidades de zona de clasificación, por lo que el zaguero asegura no bajará los brazos mientras exista esperanza.

“Soy un hombre que hasta que no se me den las posibilidades matemáticas, hasta que me digan: 'ya nos vas a poder', voy a dejar de luchar. El grupo está consciente de que vamos a luchar hasta que no se pueda más, aún hay posibilidades y vamos a luchar”.

La llegada de Cufré a la dirección técnica trajo la Madriguera un nuevo modelo de trabajo, en el cual todos tienen oportunidad porque el ambiente se renovó y eso debe darle al equipo un cambio notable en lo futbolístico al equipo.

Cufré está trabajando mucho el aspecto mental, hacer que sus jugadores peleen cada pelota que juego como si fuera la última, porque podrán no salir las cosas como se deben, pero este Atlas tendrá garra, esfuerzo y lealtad.

“Esta semana hemos trabajado mucho en la intensidad, y esperemos que a través de eso se puedan sacar resultados”.

