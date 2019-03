Leandro Cufré: del sueño al reto de dirigir a Atlas

Llegó al Atlas como jugador en el Clausura 2012, cuando el equipo todavía pertenecía a la AC. Se fue por la puerta de atrás en el año 2014 para enrolarse con los Leones Negros, equipo con el cual no tuvo muy buenos resultados. A partir de ahí, Leandro Cufré decidió emprender otra carrera, la de auxiliar técnico y por algo se empieza: primero al lado de Tomás Boy en Cruz Azul, luego junto a Robert Dante Siboldi en Santos.

Pero el que persevera alcanza y finalmente Cufré alcanzó su sueño y dirigirá como entrenador en jefe al equipo de sus amores en México, los rojinegros del Atlas, en lo que será su primera experiencia como director técnico, con un reto urgente: despertar a los Zorros.

El ex central rojinegro llega en sustitución de Guillermo Hoyos al banquillo del Atlas, situado en el lugar 15 de la tabla general con 10 unidades solamente y con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas, por eso la labor de Cufré deberá ser devolverle la identidad al equipo que siempre soñó dirigir.

Ganar el próximo fin de semana, no pienso más allá de eso (...) no me pongo metas, no me interesa eso, tenemos una final el domingo”. Leandro Cufré, entrenador del Atlas

“Es un sueño que se acaba de concretar. Inicié en México a través del Atlas, nunca me quise ir, me toca regresar al club en una situación complicada, con un proyecto y un desafío nuevo, en otra circunstancia, en otro rol y Atlas me da esa posibilidad. Yo me tengo que brindar al máximo como entrenador y como persona”, comentó el argentino.

En un discurso propio de un entrenador que llega a un equipo que tanto quiere, y que busca quedar bien con quienes lo llevaron, así como con la afición, Leandro Cufré dijo que Atlas, para él, es el mejor equipo del mundo. Sin embargo, no se pone una meta hacia el final de la campaña, sabe que no hay mucho tiempo para poder pensar en una eventual clasificación a la Liguilla, pero la lucha se deberá hacer.

“Los números los haremos al final. Acá no hay tiempo, no hay que pensar en cosas que uno no tiene al alcance; para mí Atlas es el mejor equipo del mundo, sin duda, porque estoy en el club en donde yo quiero estar, que me da esta posibilidad de dirigir”.

Habrá movimientos

Para el partido del domingo ante Toluca, el técnico Leandro Cufré se verá obligado a realizar una serie de modificaciones en el equipo titular que venía actuando normalmente en la Liga MX con Guillermo Hoyos, esto ante situaciones de emergencia, como lesiones y suspensiones.

De entrada, Juan Pablo Vigón no podrá ver actividad ante los Diablos por haber recibido dos amonestaciones ante Cruz Azul, además de que Esteban Carvajal y Jefferson Duque siguen en duda, ya que no han podido entrenar con normalidad.

“Eso lo vamos analizando en la semana. Hay expulsiones, jugadores que no están a 100% y, obligado, pero veo al equipo metido y tratando de ponerse a disposición”, dijo.

Quien ya podría estar de regreso en el 11 titular rojinegro es Facundo Barceló, quien ya cumplió con su partido de suspensión, el cual pagó frente a Cruz Azul y contra los Diablos de Toluca podría reaparecer.

Contrato, partido a partido

Leandro Cufré fue claro. Para él, el contrato que firmó con Atlas es significativo, porque puede vencer semana a semana, es un contrato indefinido, ya que podría irse en cualquier momento.

“Hasta el domingo (es su contrato), así lo valoro, no existe para mí el mañana, existe el partido próximo. Nadie te garantiza estar ahí sentado mañana”

No podrá contar con ellos