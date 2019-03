Presentan oficialmente a Leandro Cufré en Atlas

De manera oficial, este lunes fue presentado como nuevo director técnico del primer equipo del Atlas, el ex jugador argentino Leandro Damián Cufré, que llega en sustitución de su compatriota Guillermo Hoyos. El ex central sudamericano vuelve a los rojinegros, luego de haber salido de la institución en 2014 para enrolarse con los Leones Negros.

Cufré dijo sentirse contento y motivado por volver a ''su casa'', al equipo que lo trajo a México en el Clausura 2012 como futbolista, antes de que llegara Grupo Salinas a comprar al equipo de futbol.

''Quiero a toda la gente que cree en mí para poder realizar este sueño de poder regresar a mi casa, que lo siento así, Atlas por mucho tiempo fue mi casa y estoy muy feliz de poder estar aquí, al lugar donde quiero, esa es la realidad'', dijo Leandro Damián durante su presentación con la sudadera rojinegra, de manos de Ignacio Hierro, director deportivo de la institución.

Señaló que encontró a un equipo motivado, esto a pesar de las cinco derrotas consecutivas en la Liga MX y que de inmediato hizo clic con el plantel para afrontar el resto del Clausura 2019.

''Encontré un plantel realmente muy motivado, en el cual hoy demostraron que hay mucha calidad para salir de esta situación que hay que ser realistas, no es muy bueno, en la mayoría de las casos, los cambios se dan porque las cosas están como uno no desea. Hoy en el primer entrenamiento la impresión fue muy buena y me quedo con esa imagen, del recibimiento de los jugadores'', comentó.

El cuerpo técnico de Leandro Cufré quedará conformado por Lucas Ayala y Amaury Ponce, como auxiliares; Alejandro López como preparador físico que ya estuvo en Atlas y Alejandro Andrada, como entrenador de arqueros.

