Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego sugiriera eliminar el descenso en la Liga MX, el periodista deportivo David Faitelson dijo que el magnate quiere "apoderarse" del futbol mexicano, pues "piensa con la cartera".

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas consideró indispensable lograr la salud y estabilidad financiera de los equipos de la Liga MX.

"Es indispensable lograr la salud y estabilidad financiera de los equipos de la Liga MX para que los dueños podamos pensar y actuar con la visión de largo plazo, para invertir y poder formar nuevos jóvenes jugadores", se lee en el tuit.

Sin embargo, el conductor de deportes cuestionó su dicho, pues "es indudable indicar que los propietarios de clubes del futbol mexicano piensan con la cartera".

"Propone Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y quien controla 4 clubes, 'cerrar la Liga MX, desaparecer para siempre el descenso y eliminar las multas'. ¡Qué pena!".

"Tengo la impresión de que Ricardo Salinas Pliego... quiere apoderarse del futbol mexicano", agregó.

"Hacer polémica, logro más grande de Faitelson", dice Salinas

Ante ello, el dueño de Elektra respondió a Faitelson, quien, dijo, "que su logro más grande es vivir de hacer polémica". "Que no le de pena. Pena ser un cabr.. que se queja de todo, que su logro más grande es vivir de hacer polémica. Para que vea que me sobran "ganas" a ver qué día nos sentamos a platicar, ahh pero no se vale decir pendej... bueno, poquitas, para que usted pueda hablar de algo".

TWITTER / @RicardoBSalinas

Por su parte, el periodista deportivo señaló: "Don Ricardo Salinas Pliego: el futbol no se maneja como usted lo hace ==exitosamente, por cierto== en la televisión, en Elektra, en Banco Azteca y demás empresas. El futbol es un tema diferente. Usted y el resto de los dueños saben hacer negocios, pero de futbol no tienen idea…".

TWITTER / @Faitelson_ESPN

Salinas lo invita a tomar un café

Finalmente, el dueño de TV Azteca invitó al cronista a tomarse un café. "David… dime la verdad, ¿tú si sabes de futbol, dónde aprendiste?, ¿Cuántos equipos has tenido?, ¿Cuántos has administrado? Platicamos, pero de frente y en persona… de ex patrón a ex empleado, hasta café nos tomamos", sentenció.

TWITTER / @RicardoBSalinas

