Salida en falso

Los mariscales de campo súper estrellas se nos están cayendo como moscas esta campaña y nadie hace nada por impedirlo.

Está resultando por demás alarmante que después de siete semanas de intensa actividad, los equipos que no han sufrido serias lesiones de sus mejores jugadores, estén buscando utilizar todo tipo de recursos (llámese brujería, pólizas de seguro, veladoras a su santito de predilección) para evitar que pierdan a sus elementos insignia como sí ha ocurrido en otros frentes.

El resto de la Liga no quiere sufrir lo mismo que han estado padeciendo o padecieron en Pittsburgh, Jacksonville o con los Jets, en donde sus mariscales franquicia dejaron todo en manos de pasadores menos experimentados con resultados más malos que buenos, algo de lo que se han librado milagrosamente en Nueva Orleans.

Pero ahora que al EmViPi (Jugador Más Valioso para los que no sepan inglés), Patrick Mahomes, la rótula se le fue de vacaciones el jueves, las alarmas volvieron a encenderse en el resto de los frentes y que mejor a sus pasadores no los toquen ni con el pétalo de una rosa, que sus aspiraciones van a terminar más muertas que Dolphins y Bengals juntos.

1. Ya llegó su general

Que todo mundo comience a pedir perdón por sus pecados, que Aaron Rodgers está de vuelta y ahora que ya por fin se entiende con su coach Matt LaFleur, el equipo de Green Bay luce como el ejército francés de Napoleón, a la espera de que no le caiga su Waterloo y termine por consolidarse como un verdadero contendiente esta temporada.

2. Y sin luck, mamá

Cuando Andrew Luck anunció su sorpresivo retiro, todos y cada uno de quienes siguen la Liga daban por muertos a los Colts, sin ser contendientes y dando pena por donde se pararan. La realidad es otra, pues Jacoby Brissett ha demostrado ser un heredero más que competente, y aunque sufrieron una derrota que no estaba presupuestada, dos triunfos después (uno ante sus hijos de Houston), tienen a Indianápolis en lo más alto de su División.

3. Infundiendo terror

Michael Vick 2.0 (Lamar Jackson) está haciendo de las suyas, y aprovechando que en su División el resto de los equipos está dando pena, el joven mariscal de campo está guiando a los Ravens por un camino sin demasiados baches y semana a semana consolidándolo como un serio candidato en la Conferencia Americana. Aunque también no hay que olvidar que la defensa está haciendo su parte... sólo hay que preguntarle a Russell Wilson y compañía cómo les fue en el baile del domingo pasado.

¿Te aviento el pañuelo?

Les cayó mal la turbosina

1. Los Jets dan un montón de cal por una sola de arena, pues se la creyeron demasiado después de derrotar a Dallas en la Semana 6 que el duelo del lunes ante los Patriots se lo tomaron de vacaciones, al grado de que Sam Darnold (el niño de la foto), imaginó estar en una casa de espantos, pero lo que en realidad vio fue su actuación de terror.

Mercado de lágrimas

2. El de los Chargers es un equipo por demás sorpresivo, pero no en el mejor sentido de la palabra. Semana a semana, el vigesimoquinto equipo más popular de Los Ángeles se supera a sí mismo encontrando maneras de perder cada vez más inverosímiles y que no le ayudan en nada a acarrear gente a su estadio. Felipe Ríos y compañía ya no saben dónde esconderse para llorar.

Pequeñitos

3. Daniel Jones (el otro niño, ahora en esta foto) ya estaba siendo etiquetado como el siguiente gran héroe del mundo después de ganar sus primeros dos juegos como titular en la Liga, pero parece que toda la chispa la dejó en esa última victoria que ahora ha empequeñecido a unos Giants que pierden contra un equipo colegial como lo es el de los Cardinals.

Héroe

Aaron Rodgers

El que para muchos es el mejor mariscal de campo de la Liga le dio un periodicazo en el océano a todos aquellos detractores que decían que ya estaba muerto, al tener un juego perfecto ante los maltrechos Raiders, a los que vapuleó con cinco pases de anotación y como colofón aportó uno más por tierra.

Villano

Melvin Gordon

El berrinche de temporada baja le está saliendo caro al corredor de los Chargers, pues en su búsqueda por tener más dinerito en el cochinito, no entrenó en toda la pretemporada y eso se nota en su desempeño partido a partido, incluso ahora costándole triunfos a su equipo soltando balones a un centímetro de anotar.

Líderes a la ofensiva

Yardas por aire

1. Pat Mahomes, KC 2180

2. Matt Ryan, ATL 2170

3. Dak Prescott, DAL 2123

Yardas por tierra

1. Dalvin Cook, MIN 725

2. L. Fournette, JAX 715

3. C. McCaffrey, CAR 618

Yardas recibiendo

1. Michael Thomas, NO 763

2. Chris Godwin, TB 662

3. Amari Cooper, DAL 621

Líderes a la defensiva

Tacleadas

1. Blake Martínez, GB 76

2. Jordan Hicks, ARI 69

2. Bobby Wagner, SEA 69

Capturas

1. Shaquil Barrett, TB 9.0

1. Myles Garrett, CLE 9.0

3. Chandler Jones, ARI 8.5

Intercepciones

1. Devin McCourty, NE 5

2. James Bradberry, CAR 3

2. Kevin Byard. TEN 3