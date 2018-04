Salcido, seis meses más en Chivas; Alanís y Cota, en veremos

Carlos Salcido estará seis meses más con el Guadalajara e irá al Mundial de Clubes en diciembre, así lo aseguró Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del Rebaño.

Luego de comparecer respecto al tema de la deuda que existe con los jugadores, el dirigente habló respecto al futuro del capitán de Chivas y además adelantó que harán lo posible por retener a Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís.

“Salcido se queda, terminó contrato pero hablé con él y estará seis meses más, irá al Mundial de Clubes. Cota está a préstamo, eso se sabe y mientras todos se van de vacaciones en la parte directiva nos tocará trabajar en ese tema”.

“Alanís no se ha ido, todavía no se va, hasta que no esté con contrato firmado y jugando en otro equipo buscaremos la manera de que se quede. Por todo lo que es, por lo que representa y por lo que nos puede dar”, finalizó.

En cuanto al futuro de Matías Almeyda, Gabriel de Anda recordó que el argentino tiene contrato con el Guadalajara hasta el 2020, por lo tanto se dice tranquilo pese a los rumores que puedan generarse respecto a una posible salida del “Pelado”.

RR