Jugadores de Chivas no entrenan y no concentran en señal de protesta

Los jugadores de Chivas decidieron no entrenar y no concentrar previo al partido de mañana sábado contra León como señal de protesta por el atraso en el pago de premios que la directiva les adeuda desde el año pasado.

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, confirmó la situación en rueda de prensa.

"Ayer no hubo entrenamiento. Eso no sucede en una semana normal. Hoy no se concentran. Mañana el equipo va a jugar. Repito: como adultos profesionales todos sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones y cada quien toma cierta responsabilidad y ciertas decisiones y después se tiene que hacer responsable de ellas", dijo De Anda.

El director deportivo del Rebaño reveló que espera que la deuda con los jugadores sea saldada antes del inicio del próximo torneo.

Sobre el partido ante los esmeraldas, De Anda añadió, "Hasta el momento la idea es que de aquí nos vayamos todos al estadio".

Los rojiblancos recibirán mañana a las esmeraldas a las 21:06 horas en el estadio Akron.

