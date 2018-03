Rubén Omar Romano era insostenible en Atlas

Por vez primera desde que cesaron a Rubén Omar Romano como técnico del Atlas, el director deportivo Fabricio Bassa dijo en rueda de prensa que la situación del ex timonel era insostenible debido a los malos resultados que había obtenido, ya que jamás sacó al equipo de la zona de riesgo.

''En este caso fue por consenso, que los resultados hablan por sí solos. Hay algo que es insostenible, podemos hablar de la forma, que si está bien que si está mal, pero los resultados hablan por sí solos. Sé que hay técnicos que tienen más prensa que otros pero si de 10 partidos pierdes siete, más dos de la Copa MX''.

El directivo rojinegro manifestó que en el Zorro tenían la esperanza que ante los equipos del fondo en el cociente, se obtuvieran triunfos que hubieran cambiado la historia, pero no fue así.

''Si de 30 puntos obtienes siete, y si pierde contra los dos equipos que están peleando contigo el tema del promedio, que agarró en el último lugar al equipo y no lo sacó de ahí, evidente los resultados resuelven cualquier respuesta que dé''.

No se adjudicó como determinación suya la salida de Romano, señaló que se hizo un análisis entre la gente pantalón largo y se tomó esa determinación por ser la que más conviene a la institución.

''No creo en las dictaduras, trabajamos en consenso y así trabajamos. Cuando yo llegué este proceso ya estaba iniciado. Si me preguntan a mí, nunca estoy de acuerdo con cesar entrenadores, porque si hay un consenso para elegir una persona, se tiene que ser respetuoso porque se habla de trabajo ya que uno como colega, decirle a un entrenador que está cesado, no es nada grato''.

Lamentó que no se pudiera tener más continuidad con Romano, porque tenían avances en muchas cosas para el torneo entrante, pero lamentablemente los números no ayudaron en nada y como siempre sucede es más fácil terminar una relación con una persona y su cuerpo técnico, que con una plantilla completa.

''Uno puede tener la opinión de la persona del profesional, pero por el otro lado los números son fríos. Se elogia a quien gana, se crítica a quien pierde y generalmente a lo largo de la historia, los que van a seguir saltando son los entrenadores porque es el hilo más fino que se tiene para cambiar''.

Bassa indicó que tan seguros estaban que lograrían buenos resultados, que se pusieron a trabajar en la planificación a futuro, además siempre él y su cuerpo técnico, mostraron amor a lo que estaban haciendo.

''Deseo que a Rubén le vaya lo mejor posible como a todo su cuerpo técnico. Vi los sueños que tenían con Atlas, lo profesionales que son y como director deportivo, era la persona con la que planeaba porque era la persona que estaba al cargo. Si no planifico con la persona que está al cargo, quiere decir que no era la persona indicada para continuar, simplemente planifiqué todo lo que se ha venido hacer hasta ahora. Acá hay un consenso y tampoco me saco de que no (determinó), pero tampoco me pongo en primera persona porque hay consenso. El día de mañana igual me lo comunican como se lo comuniqué al entrenador''.

