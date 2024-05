El director general de Selecciones Nacionales varoniles, Duilio Davino reconoció que el cambio generacional del Tricolor se tardó más de lo planeado, sin embargo, considera que ni él, ni su equipo de trabajo, dígase Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana mayor o Ricardo Cadena, como entrenador del equipo Sub-23.

"¿Por qué no se hizo antes? No lo sé, yo no estaba. Cuando entramos aquí en la selección, entra Jaime ya en la Copa Oro con una lista ya prácticamente armada. Y después hubo, creo que son cuatro fechas FIFA que también Jaime necesitaba ese tiempo para después tomar la decisión que hoy está tomando y que es apoyada completamente por nosotros", señaló el directivo.

Esto obedece a que en la lista de convocados a la Selección mayor que participará en la Copa América 2024 en Estados Unidos, no aparecen elementos como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Henry Martín o Hirving Lozano, futbolistas de comprobada experiencia, pero que sus mejores épocas ya pasaron.

