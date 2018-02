Romano ve mejoría en sus Zorros

Luego de la primera victoria del torneo para Atlas, el director técnico Rubén Omar Romano apuntó que luego de vencer 2-1 a Cruz Azul, ve cierta mejoría en relación al partido anterior que sus Zorros perdieron con el América, y es que por grandes lapsos del partido, los Rojinegros fueron mejores que La Máquina.

"Definitivamente se mejoró mucho en relación al partido pasado, arrancamos inciertos, pudimos detectar lo que estaba pasando para jugar con cuatro atrás y tres volantes. El equipo tuvo la pelota, manejó bien, se mataron por esta gente y después de tanto biempo el equipo revierte un resultado", señaló el técnico argentino.

Lo que Romano pretende, es que Atlas mantenga una esencia, la cual consiste en manejar de manera efectiva el balón en todos los sectores del terreno de juego.

"Más allá de cómo fuese el marcador, el equipo no podía cambiar la idea ni la esencia, manejar la pelota con orden, ser profundo y hoy el equipo llegó más, tuvimos tres días de trabajo pero no me voy a quedar con esto", siguió.

Por otro lado, Romano destacó que Rafael Márquez está muy cerca de regresar y podría integrarse al grupo de cara al duelo ante Lobos BUAP de la próxima semana.

"Ya esta semana empieza a trabajar, veremos si está el próximo partido con Lobos. Si lo veo bien claro que sí".

Apuntó que para él, el michoacano debe jugar en la zaga central, esto con la intención de sacar el mejor provecho a las cualidades que tiene, además de su experiencia.

"Para mí Rafa su lugar es atrás, porque creo que más allá de la calidad y experiencia, ahí puede aportar más que en sacrificio en medio. La edad pesa. Con la lectura que tiene, la inteligencia. Atrás podría ser un líder para mí", finalizó diciendo Rubén Omar Romano.

El Atlas no descansa, y es que a media semana encarará la Copa MX frente a Tampico en el Estadio Jalisco.