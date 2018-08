Rodolfo Pizarro y Carlos Santos pelean en Twitter

Rodolfo Pizarro, jugador de Monterrey ex de Guadalajara, se ha enfrascado en una pelea de dimes y diretes vía Twitter con Antonio Carlos Santos, ex jugador del América y ex analista de TV Azteca.

Mediante los seguidores de ambos en Twitter, Santos comenzó a criticar que Pizarro no ha dado el estirón como jugador y que le aconsejó a Jorge Vergara que lo vendiera, a lo que el volante contestó que debe de buscar trabajo para seguir criticando más.

El hombre de los 17 MDD que juega para @Rayados el flamante jugador @Rpizarrot y sus grandes números



445 minutos jugados



Cero goles



Una asistencia



Y ya...



¿A donde vamos a parar? @negrosantos13 pic.twitter.com/GEWZ0SdDcF — Golden Boy ⚽️️���� (@intelecto7) 20 de agosto de 2018

"Claro es más decente pedir que engañar porque de futbol no hablamos tendría que volver a nacer para jugar 10% de lo que yo jugaba", contestó Antonio Carlos Santos.

Siii, tú eres un súper crack! Justo estoy viendo tus videos cuando jugabas en el Madrid, eras muy bueno, felicidades! Le daré likes a tus videos de YouTube, bendiciones — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) 21 de agosto de 2018

"Siii, tú eres un súper crack! Justo estoy viendo tus videos cuando jugabas en el Madrid, eras muy bueno, felicidades! Le daré likes a tus videos de YouTube, bendiciones", reviró en tono de burla el jugador de los Rayados.

Rodolfo Pizarro salió de Chivas por 16.9 millones de dólares, siendo el fichaje más costoso de la historia del futbol mexicano.

