Roberto Osuna habría alabado al "Chapo" Guzmán

Roberto Osuna, pitcher mexicano de los Blue Jays, habría afirmado a un diario canadiense que el narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán ha ayudado a más personas en México, por lo que es visto como un héroe.

El pelotero habría afirmado además que los consumidores de droga son más culpables que Guzmán.

"La gente donde vivo ama a ese tipo", habría dicho Osuna. "Todos lo amamos porque fue realmente amable con nosotros".

"(Guzmán) es un héroe en México. Yo respeto eso"

las declaraciones del mexicano aparecen en la columna que la periodista deportiva Rosie DiManno escribe para el Toronto Star, uno de los diarios de mayor circulación en Canadá.

"Para mí, (Guzmán) ayudó a mucha gente, más de lo que el gobierno ha hecho. Es un héroe en México. Yo respeto eso", habría afirmado Osuna.

Osuna nació en el pueblo Juan José Ríos, cerca de los Mochis, Sinaloa, y dejó la escuela a los doce años para trabajar en el campo junto a su padre, ex lanzador de la Liga Mexicana.

Guzmán, ahora encarcelado en Estados Unidos, dirigía el cartel de Sinaloa y es visto por algunos como un héroe popular a causa de la ayuda monetaria que prestó a los más necesitados.

"Él vende drogas, ¿pero quién las compra? Digo que los consumidores son quienes hicieron ricos al tipo, así que no creo que sea su culpa. Si hago algo y funciona para mí voy a seguir haciéndolo, ¿verdad?".

El cerrador habría defendido el modo de actuar del cártel encabezado por Guzmán Loera, cuya actividad también incluía secuestros.

"La gente está equivocada respecto a eso. Tienen su manera de hacer las cosas, de acuerdo. Pero no le hacen nada a la gente normal. Por ejemplo, yo y mi familia nos sentimos seguros ahí. Sabemos cómo funcionan esas cosas, y no nos preocupamos por eso. No mi familia. Como dije, conozco su manera de hacer las cosas y no me parece riesgoso para nosotros. Me siento muy cómodo ahí (en Los Mochis). Me siento seguro. El respeto es mutuo, así que no hay nada de que preocuparse".

Al ser cuestionado sobre si conoce personalmente a Guzmán, habría negado. "No, nunca lo he encontrado".

