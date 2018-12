River ya quiere festejar en casa

Cansados por los últimos 40 días vividos, donde destacan los problemas y viajes ocasionados durante la Copa Libertadores, el River Plate añora regresar a Buenos Aires para festejar con su gente.

Marcelo Gallardo, técnico de los Millonarios, confesó que ya quieren terminar su participación en el Mundial de Clubes en la cual los venció la fatiga y así descansar en casa, tras lo ajetreado del viaje a Madrid y lo consecutivo en Emiratos Árabes Unidos.

''Ya embarcarnos para volver a Buenos Aires y ya poder vivir y tratar de disfrutar del gran logro que nosotros hemos conseguido antes de venir acá, que no lo pudimos hacer, no lo pudimos disfrutar, no lo pudimos ir con nuestra gente, sí con algunos aficionados, muchos que han llegado a Madrid y que han venido hasta acá y con los que nos hemos cruzado, pero con el gran resto de la gente que seguramente va a querer disfrutar del logro conseguido vamos a tratar de hacerlo el domingo cuando volvamos a nuestro país'', comentó en conferencia de prensa.

Aún con la molestia de no haber jugado la Final en Argentina, el ''Muñeco'' acusa el desgaste mental como la clave en su eliminación ante el Al Ain.

''Considero que la Copa Libertadores de América se debería de haber jugado en nuestra cancha, pero bueno, sucedieron las cosas, tuvimos que viajar acá, no tuvimos tiempo de ir a Buenos Aires, tuvimos que hacer una adaptación rápida, y en ese desgaste que tuvimos, no de una o dos semanas, sino de 40 días que fue de inicio del primer partido de Copa Libertadores con Boca hasta el día de hoy, fueron entre 30 o 40 días de mucho desgaste emocional, físico y mental, después venir a jugar esta competencia, que es una competencia de privilegio, de poder estar acá presente no es fácil y lamentablemente no nos alcanzó con el envión anímico de ganar la Copa Libertadores, porque necesitas otras cosas para competir y en eso nos faltó un poco de tiempo, poder prepararnos de otra manera''.

El timonel también dijo que no han tenido tiempo de asimilar el logro de haberle ganado al acérrimo rival en la Final del torneo más prestigioso de América y que lo harán hasta pisar Argentina.

Del duelo por el tercer lugar, Gallardo adelantó que habrá cambios con la finalidad de no seguir cansando a sus jugadores.

River Plate y Kashima Antlers se medirán mañana a las 07:30 horas tiempo de Guadalajara. Partido en el que se disputará el tercer y cuarto lugar y que servirá de previa para la Final entre el Madrid y el Al Ain.

OF