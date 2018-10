Revelan que la Selección mexicana se dejó ganar en Olimpiadas de 1968

El ex portero Javier "Gato" Vargas reveló que la Selección mexicana que participó en los juegos olímpicos de 1968 se dejó ganar como muestra de inconformidad por adeudos y diferencias con los directivos.

"Los jerarcas, los cabezas del grupo determinaron y todos estuvimos de acuerdo en que no seguíamos adelante. No suspendimos el partido (ante Bulgaria) porque era un compromiso a nivel nacional, no dependía de nosotros", dijo el exjugador en entrevista concedida al programa de radio De La Patada.

En entrevista con @hagala_ el ex portero Javier 'Gato' Vargas reveló que en los Olímpicos del 68 se dejaron ganar en Semifinales ante Bulgaria y por el bronce ante Japón, por adeudos y diferencias con directivos. pic.twitter.com/bhTbDbejM9 — History Liga MX (@History_LigaMX) 17 de octubre de 2018

"Todos entramos a jugar, pero con la consigna de que no queríamos jugar. Dijimos 'vamos a perder' como un desquite. No jugamos bien, aquí nos ganaron con mucha facilidad los búlgaros".

A pesar de caer ante los búlgaros en el estadio Jalisco, la selección mexicana todavía tenía posibilidades de pelear por el tercer lugar ante Japón, pero los jugadores seguían inconformes.

"No quitamos el dedo del renglón. Todavía Vicente Pereda tuvo un penalti y él nos dijo que lo había fallado intencionalmente porque las cosas estaban de esa manera", afirma Vargas.

El ex portero define la experiencia olímpica como "un desastre" .

"Hubo indisciplinas, la mayoría nos fuimos al carrito del bar y estuvimos ahí muy noche. Nos mandaron a psicológos para ver si podían hacer algo al respecto. Pobre del psicólogo, no hizo nada; al contrario, lo emborrachamos".

RR