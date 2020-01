Reconocen a Diego San Román

El 6 de octubre de 2019 será un día que Diego San Román jamás olvidará, pues fue justo esa fecha cuando el novillero enamoró a la Plaza de Toros Nuevo Progreso con una faena en la que cortó dos orejas y un rabo a un novillo de la Ganadería San Martín.

Aquel novillo llevó por nombre "Joven Promesa", una grata casualidad para un San Román que este jueves fue reconocido como el triunfador de la Temporada Novilleril 2019.

Fueron las autoridades de la Plaza de Toros Nuevo Progreso quienes distinguieron al novillero con los trofeos "Manuel Capetillo" y "Mal de Montera", este último otorgado por la peña taurina que lleva el mismo nombre.

El novillero Diego San Román pasó de ser campeón del motocross a triunfar en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.



El 9 de febrero volverá al coso tapatío para dar inicio a los festejos por la Feria de Aniversario alternando con Sebastián Ibelles y Arturo Gilio.

Tras recibir este reconocimiento y de cara a que vuelva al ruedo del coso tapatío, San Román contó las repercusiones que le ha traído aquella tarde del 6 de octubre, mismas que ahora lo alientan a trabajar con humildad para mantenerse en el gusto de la afición taurina.

"Ha tenido una repercusión grande, desde España llamaron empresas, ganaderos y aficionados para decirnos 'enhorabuena' y seguir de más cerca nuestra carrera y anunciarme también en ferias en España"."

Ahora me toca refrendar eso para que la gente se siga ilusionando. Sin duda esta ha sido la faena de mi vida hasta el momento, se conjuntó todo con la felicidad de la gente. Ahora debo proceder con humildad, responsabilidad y con los pies en la tierra porque la verdad es que todavía no he hecho mucho, toca seguir trabajando e ilusinándome".

Será el próximo 9 de febrero cuando Diego San Román vuelva a la Nuevo Progreso, pues ese día alternará con Sebastián Ibelles y Arturo Gilio en un encierro de Boquilla del Carmen.

Esta novillada será el festejo con el que dará inicio la Feria de Aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

