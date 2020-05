Reconoce la calidad de exportación

El técnico del Guadalajara, Luis Fernando Tena, sabe que las probabilidades de que José Juan Macías continúe más tiempo en el redil son pocas, porque son varios los clubes que quieren hacerse de sus servicios, pero hay otro tema a tomar en cuenta para un posible traspaso y es que no habrá muchos equipos que tengan el dinero suficiente por la pandemia del COVID-19 para hacer la inversión.

“Tiene 20 años, el tiempo le juega a favor y puede seguir aquí creciendo, encontrando experiencia. Entiende que no son tiempos de buena economía, que habrá pocos equipos que quieran soltar mucho dinero, que tampoco es el tiempo para que el Guadalajara lo venda. ‘JJ’ es muy inteligente, es muy ubicado, tiene una familia íntegra que está pegado a él”.

Prueba de la calidad del joven canterano del Rebaño es su efectividad como goleador, ya que en el actual certamen, el cual se encuentra suspendido por la pandemia de coronavirus, Macías registra cuatro goles en ocho encuentros disputados, siendo uno de los mejores atacantes mexicanos de la actualidad.

A sus 20 años de edad, el artillero tapatío ha cumplido con todo el proceso en Selecciones mayores e incluso formó parte de la lista de la Sub-23 para disputar el torneo Preolímpico que a la postre no se pudo disputar.

Quiere al “Pocho” Guzmán de regreso

Respecto al futuro de Víctor Guzmán, a Tena no le han comentado nada, ni su directiva ni el propio jugador, quien hoy en día pertenece al Pachuca, aunque el “Flaco” señaló que le encantaría tener al mediocampista tonalteca de regreso en el redil, ya que durante el poco tiempo en el que estuvo con el equipo mostró su calidad.

“No he tenido noticias, más lo que leemos en la prensa porque también sería entrar en otras especulaciones de qué pasó con la segunda prueba, si ya está el castigo y no sé nada, no me han comentado nada.

“Bueno, eso depende ya de Amaury Vergara, de Ricardo Peláez, de Mariano Varela. Yo como entrenador me gustaría que viniera, encajó muy bien el tiempo que estuvo entrenando acá con nosotros. Tiene una gran mentalidad, fortaleza física; desde el punto de vista del técnico, claro que me gustaría que viniera pero esas determinaciones las tendrá que tomar la dirigencia”.

JL