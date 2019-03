“Recodo” Valdez destaca confianza en Leones Negros

Luego del receso por la Fecha FIFA y con la encomienda de hacer un buen papel en los últimos encuentros del Clausura 2019 en el Ascenso MX, para el mediocampista de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Christian “Recodo” Valdez, ha llegado el momento de demostrar la confianza que existe dentro del equipo si es que quieren lograr su boleto a la Liguilla.

El centrocampista de los melenudos señaló que no hay presión por lograr la mayor cantidad de puntos posibles, aunque reconoció que Leones Negros tendrá que ser un equipo inteligente e intenso.

"Hay confianza en el grupo, sabemos que las cosas no se logran caminando".

“Presión no hay, lo que hay es confianza en el grupo, sabemos que las cosas no se logran caminando. Hay rivales que van por su calificación y otros están peleando el tema porcentual, así es que nosotros debemos ser un equipo inteligente, intenso y sobre todo ambicioso porque un partido te puede poner prácticamente en la Liguilla y otro te puede dejar a expensas de lo que hagan los demás”.

Sobre su próximo partido ante Mérida, Valdez agregó que será un encuentro complicado debido a que el equipo yucateco viene de menos a más y está peleando por no descender. Asimismo, pidió a sus compañeros jugar con la misma intensidad que ha caracterizado al club tapatío en sus partidos en calidad de local.

“Es un rival complicado, nos tocó jugar con Tampico que no venía muy bien, está peleando el tema porcentual y al final se ganó sufriendo. Creo que contra Mérida puede ser un partido similar en donde, si no vamos con decisión a una pelota dividida, no vamos a traer lo que buscamos. Debemos de jugar con la intensidad que caracteriza al equipo de local, pero ahora para sumar de a tres como visitantes”.

RR