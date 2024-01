Dani Carvajal consumó, en el noveno minuto del descuento, la remontada del Real Madrid en la Liga española para vencer 3-2 al Almería, después de ir abajo por dos goles y con el videoarbitraje como protagonista.

El agónico tanto de Carvajal mantiene a los Merengues en el subliderato con 51 puntos, uno menos que el Girona, que horas después goleó 5-1 al Sevilla.

Al Almería se le esfumó la oportunidad de ganar su primer juego del curso para quedarse en la última posición con siete unidades.

“Hicimos un gran partido, poniéndonos por delante, pero alguien ha decidido que no podíamos ganar, que no podía acabar así. Nada más”, dijo el lateral Marc Pubill, del Almería.

Los visitantes se hicieron de una sorprendente ventaja después de aprovechar una falla del zaguero Nacho Fernández, que benefició a Largie Ramazani para romper el cero a los 38 segundos.

Éste fue el cuarto tanto encajado por los Merengues dentro de los primeros cinco minutos a lo largo de esta campaña.

Édgar González hizo más holgada la delantera a los 43’, con un zurdazo desde fuera del área a un nuevo mal rechace de Nacho Fernández.

Jude Bellingham descontó desde el manchón de penal a los 57 minutos, en la primera de tres acciones en la que intervino el VAR, para que el árbitro José María Sánchez señalara una mano de Kaiky en el área.

El VAR volvió a ser protagonista para que el árbitro invalidara el potencial tercer tanto visitante, que había marcado el ex merengue Carlos Arribas a los 61’, después de valorar en las repeticiones que en el inicio del contragolpe hubo una falta sobre Bellingham.

Vinicius Junior emparejó a dos en una nueva acción polémica con un remate dentro del área que de primera instancia el árbitro no validó por mano, pero el VAR lo llamó para que valorara el impacto del brasileño que terminó dando por bueno con su hombro a los 67 minutos.

AP

El Almería exige que la Liga sea justa

El español Edgar Rodríguez, defensa del Almería, se quejó del arbitraje durante la derrota de su equipo frente al Real Madrid y consideró que la Liga debería ser justa, pero que a veces le cuesta verlo.

“Es una sensación de impotencia, de no saber lo que pasa. Verlo clarísimo en la tele nosotros que la decisión sea la contraria… que el otro equipo pueda decirle de todo al árbitro estando a un metro y a nosotros nos saca tarjeta por cualquier cosa…. muchas diferencias. Entiendo que un equipo es el Madrid y nosotros otro, pero esta competición debería ser justa para todos y a veces cuesta verlo”, comentó en zona mixta.

“Mi sensación es que el penalti que pitan es falta clarísima y que es mano en el segundo gol. En el gol que nos anulan a nosotros no puedo hablar tanto porque no la he visto. Pero la suma es que todas las decisiones son para ellos”, añadió.

“Nosotros tenemos que centrarnos mucho en nosotros. No vamos últimos por los árbitros, pero en partidos así te duele”, completó.

Un Edgar Rodríguez que expresó la necesidad de su equipo de sumar puntos, ya que, aunque hayan competido bien, aún no han sumado ninguna victoria en los 21 partidos jugados.

“Necesitamos puntos. Hace tiempo que las sensaciones son buenas. Hay muchos partidos que estamos en muchos momentos por delante, mejores que el rival… Las sensaciones son mucho mejores, pero hay que ganar”, declaró.

EFE

CT