Raúl Jiménez quiere consolidarse en Wolverhampton

El delantero mexicano Raúl Jiménez tiene claro su objetivo en esta temporada 2018-2019 y es consolidarse en el equipo del Wolverhampton, de la Liga Premier de Inglaterra.

Raúl Alonso vive su quinta campaña en el futbol europeo, pero en las cuatro anteriores le costó tener regularidad y afianzarse en su paso con Atlético de Madrid y Benfica.

"Consolidarme como un buen jugador en Wolverhampton, llevo cuatro años jugando en Europa y los cuatro años me ha costado trabajo hacerme un lugar en el 11 titular, entonces sé que eso depende de mí; llevo cinco duelos iniciados de titular esta temporada y espero seguir así seguir por este camino y anotar muchos goles", indicó.

"Es un gran reto y un orgullo poder representar a mi país aquí, en la @PremierLeague".@Raul_Jimenez9 reflexiona sobre lo que supone para él jugar en esta liga.



En declaraciones a la televisión oficial de los Lobos, el hidalguense entiende que su responsabilidad como atacante es hacer goles, pero dio a conocer otras funciones que también le solicita el director técnico Nuno Espíritu Santo.

"Primero anote goles, eso es lo importante para un centro delantero y defensivamente que esté bien parado y ayude al equipo lo más que pueda el tiempo que este en el campo", subrayó.

El mexicano apenas cumplió con 572 minutos en su campaña de debut en Europa con Atlético de Madrid en la Liga de España; con Benfica permaneció tres temporadas, en la primera sumó 895 minutos, luego 773 y finalmente 968, todo esto en la Primeira Liga.

Ahora el canterano del Águilas del América valoró el hecho de llegar a la Premier League de Inglaterra, un estilo de juego que se adapta más a sus condiciones y en el que espera responder a las expectativas, por lo pronto ha sido titular en todos los compromisos ligueros.

"Es un estilo diferente, se adapta mejor a mis condiciones, durante las cinco o seis jornadas que llevamos aquí, lo he hecho de buena forma, me he ido adaptando bien a lo que es Wolverhampton, a lo que son mis compañeros y bueno, creo que si cambia algo la liga en relación a la española y a la portuguesa, es un poco más físico y también más rápido pero al final es futbol", declaró.

