Rafa Márquez y Jonathan Dos Santos muestran apoyo a "Checo" Pérez

El ex jugador Rafael Márquez y el actual futbolista de Los Ángeles Galaxy, Jonathan Dos Santos, se dieron cita a la carrera de este domingo en el Gran Premio de México y manifestaron el apoyo para su compatriota, el piloto Sergio Pérez.

“Está en buena posición e intentará conseguir los mejores puntos posibles”, dice Rafa

Durante su estancia en el Paddock previo a la competencia, Rafa Márquez expresó su deseo de que el piloto de Racing Point logre un buen resultado consciente de que el tapatío responde durante las carreras.

"Ojalá que sí (sea una buena carrera para `Checo´), creo que los domingos se le dan bien a `Checo´, está en buena posición e intentará conseguir los mejores puntos posibles", indicó.

El "Káiser" admitió que está de vacaciones y destacó su gusto por la Fórmula 1, pues en su estadía con AS Mónaco y FC Barcelona pudo visitar esos Grandes Premios.

"Estoy de vacaciones, me he desentendido de todo, estoy contento de estar aquí. Me tocaron ciudades de Fórmula 1 como Mónaco, Barcelona. Soy fanático de la Fórmula 1", indicó el ex futbolista.

Por su parte, el mediocampista Jonathan Dos Santos comentó: "Es mexicano y lo quiero mucho, ojalá se pueda dar el hecho de que tenga buen resultado".

AC