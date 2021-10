Rafa Márquez pudo jugar en el Real Madrid

Rafael Márquez contó al "Chiringuito TV" que en su segundo año con el Mónaco tuvo un acercamiento para llegar al Real Madrid; sin embargo, la llegada de Ronaldo lo impidió.

"Hubo un acercamiento importante porque en su momento estaba con el representante de Hugo Sánchez y en aquel entonces estuvo eso, pero se alargó hasta que contrataron a los galácticos, y Ronaldo se interpuso para que no se concretara", declaró el exdefensor mexicano, quien calificó de "afortunado" llegar mejor al Barcelona.

Asimismo, el ex capitán de la Selección Mexicana mencionó que para él Hugo Sánchez es el futbolista más grande del futbol mexicano, por lo que antes no veía con malos ojos llegar al equipo merengue. "Como mexicano e ídolo Hugo Sánchez, que lo sigue siendo… Mucha gente siempre discute que yo soy el mejor mexicano, pero no, el mejor es Hugo Sánchez porque lo que consiguió en el Real Madrid, nadie lo ha podido conseguir. Todos éramos del Madrid, yo le iba al Madrid… Pero cuando entras al Barcelona te enamoras y me cambió toda la idea", aseveró.

