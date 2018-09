Querétaro aprovecha contragolpe para golear a Morelia

El equipo de Querétaro logró su segundo triunfo en calidad de visitante al vencer 4-1 a Morelia que perdió el invicto como local, en partido con el que dio inicio la fecha ocho del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.



Los goles de la victoria fueron obra del brasileño Camilo Sanvezzo en dos ocasiones a los minutos 42 y 56, así como de Carlos Gael Acosta al 84´ y de Jaime Gómez al 92´, en tanto que el paraguayo Sebastián Ferreira descontó al 90´.



Con este resultado, el conjunto de Gallos Blancos llegó a 14 unidades para luchar por los primeros sitios de la tabla, en tanto que los michoacanos se quedaron con 12 puntos.



El contraataque fue la principal arma visitante en este duelo, en el que fue superior durante la mayor parte del mismo, con una mayor capacidad para ir al frente, pero sobre todo para reflejarlo en el marcador.



Pese a que no fue espectacular, los pupilos de Rafael Puente sí eran mejores que los de casa, que en el primer lapso no se sintieron a gusto para hacerle daño a la meta rival.



Tras un primer aviso de Luis Romo, quien dentro del área chica le cayó un rebote, pero no pudo darle dirección a su remate y se fue apenas a unos centímetros del poste derecho, la visita terminó con el cero.



Todo se originó en un balón filtrado por izquierda para Sanvezzo, quien ante la salida del uruguayo Sebastián Sosa, cruzó su disparo para poner el 1-0 e irse así al descanso.



Para el complemento, lo queretanos le aplicaron la misma fórmula a los "purépechas" para aumentar su ventaja al minuto 55 en otro esférico a profundidad, en el que Sanvezzo con una gran finta se quitó a un zaguero y al portero para solo definir al fondo de las redes.



Morelia se fue con todo al frente en busca de acortar distancias, pero sin mucha profundidad y con espacios atrás que nuevamente explotó el rival para lograr el tercer tanto, por medio de Carlos Acosta al 84´.



El paraguayo Sebastián Ferreira descontó al minuto 90, pero dos minutos después Querétaro logró el cuarto, obra de Jaime Gómez, para darle cifras definitivas y poner a su equipo en la lucha por la parte alta de clasificación.



El arbitraje estuvo a cargo de César Arturo Ramos, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó a George Corral (33), Hiram Mier (61) y al argentino Daniel Villalva (66) por la visita, mientras que el ecuatoriano Gabriel Achillier (63) vio cartón preventivo por los de casa.



Alineaciones:



Morelia.- Sebastián Sosa, Efraín Velarde (Sebastián Ferreira, 62), Gabriel Achillier, Emanuel Loeschbor, Carlos Guzmán, Diego Valdés, Rodrigo Millar, Salvador Reyes (Carlos Fierro, 50), Aldo Rocha, Irven Avila (Miguel Sansores, 71) y Ray Sandoval. DT. Roberto Hernández.



Querétaro.- Tiago Volpi, George Corral, Luis Romo, Hiram Mier, Miguel Samudio, Javier Güemez, Carlos Acosta, Jaime Gómez, Marcel Ruiz (Erbin Trejo, 73), Daniel Villalva (Jonathan Suárez, 74) y Camilo Sanvezzo. DT. Rafael Puente.

LS