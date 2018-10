Quedar fuera de la Liguilla no es un fracaso para Chivas: Gudiño

Para Raúl Gudiño, portero de Chivas, el que el Guadalajara no entre a la Liguilla no se puede calificar de fracaso, aunque admitió que sería un "tropiezo" para el grupo.

"Creo que fracaso se podría decir al equipo que no intenta, al equipo que no quiere. Nosotros queríamos, intentamos. Creo que no es fracaso, es un tropiezo para el equipo, pero también levantamos la cara, somos conscientes de lo que estamos viviendo, de la responsabilidad", dijo el guardamenta a la cadena Fox Sports.

Chivas marcha en décimo segundo lugar general, con 16 puntos en 14 jornadas. Para entrar a la fase final necesitaría ganar los tres partidos que le restan, además de otras combinaciones de resultados, una situación que tiene al Rebaño virtualmente eliminado.

"Nos quedan tres jornadas para darle alegrías a la afición y que se sientan contentos de ganar partidos a pesar de no calificar".

"La afición merece mucho más; merece un equipo que cada torneo entre a la Liguilla, eso lo sabemos", dice Gudiño. "Estamos un poco disgustados con nuestro funcionamiento durante el torneo, pero nos quedan tres jornadas para darle esas alegrías a la afición y que se sientan contentos de ganar partidos a pesar de no calificar a la Liguilla".

El guardameta opina que el mal momento puede ayudar al crecimiento del plantel.

"Nunca se espera que un equipo como Chivas esté pasando por esto, pero son etapas que nos hacen crecer, nos hacen madurar y nos dejan muchas enseñanzas. Nos ayudan a tener una cabeza más fría y más dura también para vivir todas las etapas que se presentan tanto en el futbol como fuera".

RR