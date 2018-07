Que nos juzguen por acciones del torneo: Amaury

Al finalizar la presentación del uniforme de Chivas, el vicepresidente de Chivas Amaury Vergara, dijo estar abierto a la crítica, pero espera que cuando el equipo esté haciendo bien las cosas, también se señale.

“Los resultados hablarán por nosotros, yo me voy a caracterizar con la prensa, de más acciones y menos hablar. Ahora lo van a notar con mis responsabilidades y le pido a la afición, que nos juzguen por las acciones del torneo. Nos critican mucho pero que nos reconozcan lo que se logre”.

Respecto al boicot que se organiza desde hace algunas semanas, tras la salidas de Matías Almeyda, Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís y que no se hayan adquirido los derechos federativos de Rodolfo Cota, el directivo señaló que respeta el movimiento pero no le preocupa.

“Es importante lo que la gente piensa, en Chivas tenemos una responsabilidad, doble, trilpe, cuádruple por lo que significa y lo que dice Higuera es importante, la paciencia. Todos estamos muy impacientes porque inicie el futbol. A mi no me preocupa el tema de los boicots, por supuesto que si la gente decide no apoyar, es su prerrogativa pero hay mucha gente que apoya”.

Espera que la afición vaya aceptando poco a poco el nuevo proyecto con José Saturnino Cardozo conforme se vayan dando resultados, ya que requerirán el apoyo en las tribunas para lograr algo extraordinario.

“Los ciclos se cierran en el futbol, hay cambios, es parte de la vida, hay que ser maduros y estamos muy agradecidos con el cuerpo técnico pasado. Vamos a iniciar de cero, la afición debe estar pensando en lo que viene como un mundial de clubes y debemos hacer un buen torneo. Por supuesto que lo siento fuerte (al equipo)”.

JA