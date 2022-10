El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, fue claro al mencionar que ningún jugador que no esté físicamente listo asistirá al Mundial de Qatar 2022.

Raúl Jiménez tendrá una evaluación médica de parte de los doctores de la Selección Mexicana, del Wolverhampton y una clínica en Los Ángeles donde es atendido. Esto será en quince días y si no está listo, se tomarán decisiones.

Se espera el permiso de Jesús Manuel Corona para que Sevilla lo preste y venga a recuperarse a México.

Y Héctor Herrera se espera este recuperado para la próxima semana.

"Raúl está en México, el diagnóstico es pubalgia. Estará 15 días trabajando en México y después se va a hacer otra revisión con los doctores. Aquí hay un triángulo de doctores de la Selección, Wolves y Los Ángeles, ahí tendremos un diagnóstico más acertado", comentó el presidente de la FMF.

En el caso del "Tecatito", "sigue su proceso de recuperación en Sevilla, nuestros médicos están todas las semanas en contacto, las próximas semanas serán determinantes, sabemos que fue una lesión fuerte".

Y sobre Herrera comentó: "Es un tema muscular y se le dará seguimiento con nuestros médicos".

Reiteró: "En el tema de las lesiones, no hay manera de acelerar, cuando está, está, no hay manera de acelerar, el meterlo y arriesgar la tácticamente a un equipo no vale. Primero está la salud de los jugadores. Nadie arriesgará la salud de un jugador por ir al Mundial no la táctica de un equipo".

El viernes, primer día "D", para jugadores, la lista de 55 seleccionados

El próximo viernes la Federación Mexicana de Futbol mandará a la FIFA una lista de 55 futbolistas, de los cuales saldrán los 26 que irán a la Copa del Mundo de Qatar 2002.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, fue muy claro al mencionar: "El primer universo será de 55 jugadores, es muy importante, porque después de esta lista, no hay manera de incluir a nadie más, cualquier cambio debe de estar en esta lista de 55, será un momento importante dentro del camino a Qatar".

De esta lista se podrán tomar a los jugadores que podrán sustituir a un lesionado o enfermero de los 26 que acudan a la Copa del Mundo.

Yon de Luisa indicó que esta lista será formada por jugadores comprometidos, que quieren ir a la Copa del Mundo.

"De cómo empezó el cuatrienio y cómo estamos, no hay jugador que no quiera ir, como sí nos pasó en la Copa del 2019 (con la negativa de Carlos Vela y otros jugadores que pidieron vacaciones), no se nos olvide que todo empezó muy positivo, luego se nos vino la pandemia, tuvimos unos extraordinarios partidos. Creo que hoy tenemos esta oportunidad de tener un gran vestidor. Tenemos hoy ocho calificaciones a Mundiales, somos los únicos junto con Brasil, en pasar desde el 94 de primera ronda y tenemos la intención de mantener esa racha".

OF