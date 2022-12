El Grupo E tuvo un cierre de infarto, pues en el partido entre España y Japón los nipones dieron la sorpresa y en el encuentro Costa Rica y Alemania, los ticos vendieron cara la derrota. Durante un lapso del duelo, Costa Rica incluso se puso adelante en el marcador y esto dejaba fuera tanto a La Roja como a los germanos.

Cuestionado por ello, Luis Enrique confesó que él no sabía lo que sucedía en el otro encuentro y negó tener consciencia de que por un momento estuvieron fuera del Mundial de Qatar 2022.

"¿Cómo? ¿Que hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto", confesó Luis Enrique.

Tras la derrota por 2-1 ante Japón y la clasificación en segundo lugar, Luis Enrique se mostró molesto e incluso aseguró que no había que celebrar.

"En el fútbol no hay lados ni buenos, ni malos. En el fútbol hay merecimientos y no estoy nada contento. Yo quería ser primero y ganar. Japón nos ha superado. Habíamos empezado bien, marcando y sin sufrir situaciones de peligro. En el descanso ya habíamos dicho que cuidado con Japón y mira, nada más empezar hemos entrado en modo colapso. No tengo nada que celebrar, no estoy nada contento. Si Japón nos tiene que meter dos más, nos los mete", sentenció.

Con este resultado, España se clasificó en segundo lugar y en Octavos de Final deberá medirse ante la Selección de Croacia en un partido que promete mucha intensidad.

JL