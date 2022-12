El berrinche le salió caro. Puede ser el mejor jugador del mundo, pero el director técnico Fernando Santos lo mandó a la banca, luego de un desplante en el partido pasado, no le gustó su cambio. Cristiano Ronaldo no fue titular ante Suiza en los Octavos de Final de Qatar 2022, pero su selección, Portugal no lo extrañó.

Quedó comprobado que el cuadro luso puede sin su capitán, sin su líder, es más que un solo jugador, es un conjunto que sabe lo que quiere y que va en serio en esta Copa del Mundo, en donde tras apabullar 6-1 a los suizos, ahora va por Marruecos, la sensación de este Mundial qatarí.

Pero no es solo el hecho de que Cristiano Ronaldo no haya jugado, sino que el jugador que estuvo en su lugar, Gonçalo Ramos resultó la figura del encuentro, con un “Hat Trick”, además siendo uno de los líderes en cuanto a disparos a portería con cinco y desmarques en el área y 63 sprints. Una auténtica figura el delantero del Benfica que hizo olvidar por completo aquella “Cristianodependencia” que había en la oncena lusa.

No es que no lo quieran, incluso los más de 80 mil espectadores presentes en el Estadio Lusail coreaban su nombre, pidiendo su ingreso. Él solo se limitó a sonreír y esperar su oportunidad. Mientras tanto en la cancha, Ramos hacía añicos a la defensa suiza con goles a los minutos 17, 50’ y 67’, él no lo podía creer, CR7 no lo podía creer.

Pero “vox populi, vox dei” y Fernando Santos le dio gusto a la multitud y mandó al capitán al campo al minuto 72, tomando el lugar de Gonçalo Ramos, su trabajo estaba hecho. Tres goles, aplausos y una victoria ya asegurada.

Cristiano entró a la cancha, intentó, corrió, luchó, pidió el balón, tuvo una oportunidad inmejorable frente al portero Yann Sommer, definiendo como él sabe hacerlo. Pero para su mala fortuna, el árbitro asistente mexicano, Alberto Morín anuló el gol al minuto 83 que pudo hacerlo sonreír y calmar las aguas en el vestuario lusitano.

Además de los tres goles de Ramos, aparecieron en la tabla de goleadores Pepe al 32', Raphael Guerreiro al minuto 55 y Rafael Leao al minuto 91, para dar cifras definitivas a un partido en donde Suiza descontó por conducto de Manuel Akanji al minuto 58.

JL