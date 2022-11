Luis Chávez podría ser uno de los pocos jugadores de la Selección Mexicana que se salvan en este Mundial de Qatar 2022, luego de la pronta eliminación en la Fase de Grupos. Su golazo de tiro libre, avivó la esperanza en los mexicanos de cara a un milagro, aunque finalmente no pudo ser.

Tras el silbatazo final y visiblemente dolido, Luis Chávez habló y aseguró que los jugadores asumen su parte en la responsabilidad de la eliminación, pero también lanzó un recadito para el Tata Martino, pues confesó que no entendieron lo que quiso hacer el estratega ante Argentina.

“Claro que asumo responsabilidad. Los que jugamos somos nosotros. En el segundo partido no entendimos mucho lo que él (Tata Martino) quiso plantear. Defendimos durante un tiempo, pero no generamos; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido”, reveló.

“Me siento muy triste, dejamos de hacer muchas cosas los primeros dos partidos. Reaccionamos un poco tarde, aunque sabíamos que teníamos esperanza de calificar. Más allá de lo personal me quedo con lo colectivo y me voy muy triste”, agregó.

El centrocampista del Pachuca, Luis Chávez fue uno de los jugadores que el Tricolor puede rescatar de esta Copa del Mundo y se espera que el zurdo no vuelva a México, sino que se quede en el futbol de Europa.

JL