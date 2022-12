Fernando Santos ha dejado su puesto de seleccionador de Portugal, anunció el jueves la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), cinco días después de la eliminación de la Seleçao en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 contra Marruecos (1-0).

Las dos partes llegaron a un acuerdo "para poner fin a un recorrido de gran éxito que arrancó en septiembre de 2014", indicó la FPF, cuya dirección "lanzará ahora el proceso con el objetivo de escoger al próximo seleccionador nacional", indicó en un comunicado.

"Me voy con el sentimiento de una enorme gratitud. (...) Cuando diriges a un grupo, hace falta tomar algunas decisiones difíciles. Es normal que no todo el mundo esté contento con las elecciones que yo he hecho", reaccionó Fernando Santos en un vídeo publicado en la página web de la Federación.

El entrenador portugués de 68 años había afirmado el pasado sábado, al respecto de ese último partido de Copa del Mundo, que no planeaba dimitir, pero la prensa local aseguraba desde hacía varios días que los dirigentes de la FPF deseaban acortar su mandato, que en principio debía durar hasta la Eurocopa 2024.

Fernando Santos llevó a Portugal a la final de la Eurocopa de 2016 en la que terminaron campeones.

OF