La eliminación de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 sigue resonando fuerte en el mundo del deporte en nuestro país y en esta ocasión fue la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara quien se sumó a las críticas en contra del cuadro Tricolor.

Ana Gabriela Guevara no tuvo reparo alguno en criticar el fracaso que la Selección Mexicana consumó en Qatar 2022 y aunque su gestión al frente de la Conade ha sido fuertemente cuestionada, la ex atleta olímpica no dudó en lanzar un dardo al Tricolor, señalando que en otras disciplinas hay atletas que sí ganan.

“Se habla en estos días de futbol, lo que cuesta e implica el resultado de la Selección en este Mundial. Debemos ser empáticos porque somos México, pero hay una gran diferencia porque aquí hay atletas que ganan".

La medallista olímpica y ahora dirigente, fue más allá pues incluso señaló que un quinto partido, máxima aspiración de México durante los mundiales, no significa nada, en comparación con otros deportes en los que nuestro país tiene medallistas y atletas dentro de las mejores posiciones en los ránkings.

“Históricamente hay un sueño dorado de llegar a un quinto partido, pero ese quinto partido no significa absolutamente nada. Aquí tenemos atletas que están dentro del top 10 del mundo, tenemos hasta Ranking uno, medallistas mundiales y olímpicos”, lanzó.

De fracaso en fracaso, exhibe Ana Guevara al Tri

Finalmente, la titular de la Conade recordó que el fracaso de la Selección Mexicana de futbol no solo corresponde al Mundial de Qatar 2022, pues para los Juegos Olímpicos de París 2024 el Tricolor no tendrá representación en el balompié, ni en el varonil ni en el femenil.

"Prácticamente, el futbol está nulo en este momento, se quedaron sin Panamericanos y proceso Olímpico, todas las Subs femenil y varonil sin Mundiales. Se ha vuelto muy controversial, se hablaba de una cantidad de dinero y ese fue nuestro presupuesto de lo que implicó llevar a nuestro equipo a Olímpicos. Más o menos 150 millones que es lo que se presume que el futbol pudo haber gastado", sentenció.

De esta manera, Ana Gabriela Guevara se mostró crítica y dura con la Selección Mexicana, aun cuando el fracaso de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pasó bajo su gestión y fue precisamente el futbol lo poco rescatable de la justa olímpica. Quizá el éxito reciente en el Mundial de Taekwondo de Guadalajara 2022 ha maquillado, desde su perspectiva, su trabajo.

JL