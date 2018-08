Pumas y Pachuca firman empate sin goles

Las condiciones climáticas de la Ciudad de México hicieron mella en el potencial de la delantera felina. El conjunto auriazul, que llegó a la jornada 3 como líder y goleador del campeonato, no logró imponerse al cuadro de Pachuca en el Estadio Olímpico. Universitarios e hidalguenses dividieron puntos (0-0) en un choque inundado por la lluvia en CU.

El arranque del primer tiempo estuvo acompañado por una fuerte lluvia que prosperó sobre Ciudad Universitaria y que no ayudó al espectáculo en el césped. Los Pumas, hasta entonces líderes del Clausura 2018, no lograron complicar al arquero tuzo Alfonso Blanco. Del lado de Pachuca, apenas tuvo algunos avisos sobre la cabaña del "Pollo" Saldívar.

La segunda parte no mejoró mucho. La cancha, maltratada por el curso del encuentro que en su mayoría se peleó en la mitad del terreno, no abonó a las emociones en CU. Los minutos se escaparon sin que ambos equipos exigieran al arquero rival. Pachuca, quien llegó a la capital con etiqueta de víctima, logró hacer su mejor partido del torneo ante unos Pumas que no pudieron descifrar a una defensa endeble que en los tres partidos pasados había admitido cinco goles. La pólvora del ataque auriazul, que se había lucido con siete dianas, hoy lució húmeda.

Nada para nadie entre Pumas y Pachuca en el partido pactado para la jornada 4 de la Liga MX. Los felinos llegaron a 9 puntos y con la posibilidad de que Cruz Azul (que juega más tarde ante Xolos) los alcance y supere en la cima de la tabla general. Por su parte, el Pachuca logró sumar su primer punto del torneo.

