El partido Pumas vs Puebla se jugará este domingo en el tercer día de actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se medirán dos equipos que buscan volver al camino de la victoria y que se encuentran en la parte baja de la Tabla General. En caso de que necesites los datos, te dejamos el horario, los canales para verlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos conjuntos.

Pumas ha tenido un mal paso en lo que va del campeonato; de 15 puntos disputados solo ha sumado 5, y apenas cosecha una victoria y dos empates, además de dos derrotas. Entre sus estadísticas, los dirigidos por Efraín Juárez han anotado 6 goles, mientras que han recibido 8.

Por otra parte, Puebla llega en peores condiciones: El conjunto camotero también tiene apenas una victoria, pero no ha sumado más que 3 unidades y cuenta con una de las peores defensas, con 14 goles permitidos; en cuanto a ataque, han logrado perforar la portería rival en apenas 4 ocasiones, con lo que también se ubican como una de las peores ofensivas.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este domingo 24 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Pumas vs Puebla

Fecha y hora: Domingo 24 de agosto, 17:00 horas

Domingo 24 de agosto, 17:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

