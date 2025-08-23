Sábado, 23 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

¿Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Pumas vs Puebla?

Revisa el horario, la transmisión y el desempeño de los equipos antes de que inicie el partido

Por: Oralia López

El partido Pumas vs Puebla se jugará este domingo en el tercer día de actividades de la Jornada 6. IMAGO7

El partido Pumas vs Puebla se jugará este domingo en el tercer día de actividades de la Jornada 6. IMAGO7

El partido Pumas vs Puebla se jugará este domingo en el tercer día de actividades de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se medirán dos equipos que buscan volver al camino de la victoria y que se encuentran en la parte baja de la Tabla General. En caso de que necesites los datos, te dejamos el horario, los canales para verlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos conjuntos.

Pumas ha tenido un mal paso en lo que va del campeonato; de 15 puntos disputados solo ha sumado 5, y apenas cosecha una victoria y dos empates, además de dos derrotas. Entre sus estadísticas, los dirigidos por Efraín Juárez han anotado 6 goles, mientras que han recibido 8.

Por otra parte, Puebla llega en peores condiciones: El conjunto camotero también tiene apenas una victoria, pero no ha sumado más que 3 unidades y cuenta con una de las peores defensas, con 14 goles permitidos; en cuanto a ataque, han logrado perforar la portería rival en apenas 4 ocasiones, con lo que también se ubican como una de las peores ofensivas.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este domingo 24 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Pumas vs Puebla

  • Fecha y hora: Domingo 24 de agosto, 17:00 horas
  • Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México
  • Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN
**Horarios del centro de México
***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J6 del Apertura 2025

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones