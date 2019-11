Pulido cerca de la cima

Hace ocho años que un futbolista mexicano no es campeón de goleo en Liga MX, sequía que el delantero del Guadalajara, Alan Pulido, buscará terminar para así concretar un sueño profesional que ha buscado desde hace mucho, ser el máximo artillero del campeonato local vistiendo la playera de Chivas.

"Es algo que he buscado (el título de goleo). Desde que llegué me lo propuse. No se me ha presentado (la oportunidad), pero es una meta que tengo. Ojalá este torneo sea el bueno”. Alan Pulido, jugador de Chivas