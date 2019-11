Partido en memoria de Jorge Vergara

La partida de Jorge Vergara dejó dolido a más de uno al interior del primer equipo del Guadalajara. Esa fue la percepción del técnico Luis Fernando Tena, quien dijo que el próximo encuentro del Rebaño, ante el Veracruz, será dedicado a la memoria del dueño del club.

“Hay gente que lo conoció bien y estaban consternados. Yo no tuve la suerte de conocerlo, he oído mucho, que fue alguien que de la nada hizo tal y tenía una inteligencia superior, siempre preocupado por los demás, por ayudar a su gente, no sólo a los jugadores, pero el mejor homenaje es que vea triunfar a sus Chivas desde el cielo”.

El técnico indicó que no le tocó ni hablar por teléfono con Vergara y que solamente lo conoció por lo que sus jugadores dicen, quienes resaltaron en muchas ocasiones la gran persona que era, no solamente con sus trabajadores, sino con quienes podía hacerles el bien.

Por ello, es que Tena buscará que los sentimientos no confundan a sus jugadores en el desarrollo del encuentro, pues buscarán ganarlo a como dé lugar, para darle una satisfacción a Vergara Madrigal y cerrar con una nota alta consiguiendo el que sería un tercer triunfo consecutivo.

Y aunque el “Flaco” sabe que quizá ya estén eliminados de la Liguilla antes del silbatazo inicial ante los Tiburones, su equipo no bajará la intensidad y saldrá a buscar los tres puntos con la misma determinación como si tuvieran posibilidades de meterse a la Fase Final.

Confiado en su continuidad

Por otro lado, la directiva rojiblanca ha referido notas positivas en torno al trabajo de Tena en el banquillo, así que el propio estratega ve muy cercano el día en que lo ratifiquen como técnico para el Clausura 2020, además de recibir un contrato a largo plazo, tema que tocará en una reunión con Ricardo Peláez y Amaury Vergara, agendada para la próxima semana.

“Lo que me han dicho es que están contentos con el trabajo, con el funcionamiento y con los resultados. Terminando el torneo lo vamos a platicar, pero ojalá podamos clasificar y eso tarde más. Dependemos de otros, pero si no calificamos, el lunes o martes vamos a aterrizar todo. Tengo fe y me gustaría quedarme”.

Tena dice enterarse de las declaraciones que han realizado varios jugadores, desde titulares hasta suplentes, lo cual le deja contento porque entonces quiere decir que está realizando un buen trabajo.

“He oído lo que dicen y es gratificante que se expresen así del técnico. Es algo gratificante y motiva. No sabía que habían pedido eso (que me quedara), espero darles las gracias y no me pidan una lana”.

Apoya propuesta de Martino

Luego de que Gerardo Martino, técnico de la Selección mexicana, elevara una petición a la Liga MX para reducir la cantidad de extranjeros en los equipos, el técnico del Guadalajara apoyó la moción del argentino. “Estoy de acuerdo. Creo que hay que irlo bajando, tiene que ser gradual”, señaló Tena.