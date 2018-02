Puebla buscará en casa su cuarto triunfo en fila

En busca de mantener el paso perfecto en casa y de reencontrarse con la victoria, el cuadro de Puebla le hará los honores a Toluca, que busca su segundo triunfo en fila en partido de la fecha siete del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

La cancha del estadio Cuauhtémoc será el sitio donde ambos equipos medirán fuerzas a partir de las 21:00 horas, con arbitraje de César Ramos.

El conjunto que dirige Enrique Meza sigue sin funcionar fuera de casa luego de que sufrieron su tercera derrota en el duelo con León, partido en el que la reacción que tuvieron no les alcanzó para merecer al menos un punto.

Los de la Angelópolis saben que si quieren olvidarse por completo del descenso necesitan mantener este paso en casa, donde se ha hecho pesar de manera importante en sus primeros tres duelos.

Los de La Franja, que tienen nueve puntos, solo han ganado tres de los últimos 10 juegos en casa ante su rival en turno, por cinco derrotas y dos empates.

A su vez, los mexiquenses viene de lograr su primer triunfo en casa al dar cuenta de Monterrey, juego en el que más allá que tuvieron un hombre más desde el primer tiempo, no ejercieron un dominio importante, aunque al final salieron con los tres puntos.

El gran problema de este equipo, bajo el mando del argentino Hernán Cristante, es que no luce sólido, puede tener momentos importantes, pero no es consistente en su accionar y eso le costado el no trascender.

Toluca, que ha rescatado nueve unidades, presenta cinco victorias en los últimos 10 cotejos en cualquier campo ante los poblanos, por dos descalabros y tres igualadas.

