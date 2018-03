Pronto podremos luchar por los puntos: "Checo" Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez manifestó su confianza en que pronto llegarán los puntos en esta Temporada 2018 de la Fórmula 1, luego de conseguir el undécimo puesto en el Gran Premio de Australia.

"Tendremos que seguir adelante y seguir mejorando, pero creo que pronto podremos luchar por los puntos. Esperamos que nuestras mejoras lleguen tan pronto como en Bahréin (8 de abril). Es una carrera en la que puedes adelantar y la estrategia juega un papel más importante en comparación con Melbourne", comentó.

"Fue un fin de semana bastante desafortunado para nosotros, pero aun así hay cosas positivas"

Sin embargo, por más que intentó en las vueltas finales del trazado de Albert Park este domingo, el tapatío se quedó a las puertas de meterse a la zona de puntos, entre los 10 primeros lugares, y tuvo que mirar al español Carlos Sainz, de Renault, hacerse de ese décimo sitio.

"Fue un fin de semana bastante desafortunado para nosotros, pero aun así hay cosas positivas que sacar de esta carrera. Estuvimos cerca de traer a casa un punto, aunque fuera de nuestro alcance. Estuve presionando durante toda la carrera y especialmente persiguiendo a Sainz en las vueltas finales", declaró "Checo" Pérez.

Añadió que "me acerqué mucho a él (Sainz), pero no fue suficiente", y reconoció que en la pista australiana "adelantar es muy difícil" y para muestra fue que al comienzo de la competición el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas no pudo rebasar al propio mexicano.

"Podrías ver lo mismo con Bottas, que no pudo superarme durante la primera etapa", comentó el jalisciense luego de concluir el primer Gran Premio de la campaña 2018 de la máxima categoría del deporte motor.

Subrayó que durante la carrera no ayudó la aparición del virtual safety car a causa del abandono y los problemas con su monoplaza del francés Romain Grosjean, del equipo Haas, pero aun así Pérez Mendoza se dijo satisfecho con su actuación.

"El Virtual Safety Car tampoco nos ayudó en absoluto, pero así son las cosas a veces. Todavía estoy contento con mi desempeño y el trabajo que hicimos en equipo", puntualizó.

