“Profe” Cruz tiene todo el apoyo de la directiva de Atlas

El técnico del Atlas José Guadalupe Cruz, tiene puntos a su favor por parte de la directiva, que ha visto que pese a las lesiones, la salida momentánea por motivos especiales de Rafael Márquez, así como la baja de juego en algunos elementos que han quedado a deber, el equipo camina y está cerca de lograr la calificación, lo que según el vicepresidente deportivo Alberto de la Torre, muchos no toman en cuenta.

“Creo que muchos analistas, cuando se les a acaban los argumentos de resultados, se van al estilo de juego"

El análisis que hace la directiva está argumentado con los reportes que el propio técnico da, los cuales muestran elementos que no han estado en nivel, como Tabó, quien aparece más en convocatorias de la Sub-20 que en el primer equipo o Fidel Martínez, quien poco a aportado al equipo en el presente torneo.

De la Torre está contento con la aparición de jugadores novatos que, le parece, están respondiendo a la oportunidad brindada y prefiere quedarse con eso, a engancharse con lo que dicen algunos especialistas, que afirman Atlas no juega a nada.

“Yo creo que muchos analistas, no tanto la afición, en su momento cuando se les a acaban los argumentos de resultados, se van al estilo de juego, diciendo que no se sabe a lo que se juega. Realmente los resultados se han dado con el mismo estilo de juego, con menos refuerzos, con menos jugadores importantes. Insisto en el apoyo a todo el cuerpo técnico, estamos siguiendo un proyecto al pie de la letra con los problemas que se pudieran presentar. Pido que se realicen análisis más profesionales y no nada más, 'no es el estilo de juego del equipo'”.

El directivo precisó que ha hablado con algunos elementos que sabe pueden dar más, pero simplemente no responden a las expectativas, así que todo parece indicar que sus días están contados en el Atlas, para el torneo entrante.

“Si, pero la verdad han respondido mejor otros. Va más de acuerdo a nuestra filosofía que nuestro canterano debute, que se muestre. Ya regresaron los Sub-17, los mundialistas y ellos también pueden ayudar”.

El directivo confía en que Atlas logrará meterse a la Liguilla por el título del Apertura 2017, ya que ve al equipo comprometido, buscando alcanzar la meta de los 26 puntos para calificar. Ganando a Tigres, Atlas se pondría en séptimo lugar, a falta de dos fecha para culminar el campeonato.