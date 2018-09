Portugal empata ante Croacia pese a la ausencia de Ronaldo

Portugal, pese a no contar en esta ocasión con su capitán y estrella Cristiano Ronaldo, consiguió un meritorio empate 1-1 ante la Croacia de Luka Modric, la vigente subcampeona mundial, este jueves en un partido amistoso en Faro, en la región del Algarve.

Una volea de Ivan Perisic (minuto 18) supuso el primer gol de Croacia en cuatro enfrentamientos ante Portugal, que luego empató de cabeza por medio de Pepe (32), el hombre que 'heredó' el brazalete de capitán en ausencia de CR7 y que cumplía 100 partidos con el equipo nacional luso.

"Hemos hecho un partido muy positivo, sobre todo en el primer cuarto de hora, donde pusimos en muchos apuros a Croacia. Su gol cortó un poco nuestra dinámica, pero pudimos empatar justamente", analizó el técnico portugués, Fernando Santos.

Este partido amistoso de gala entre el campeón de Europa y el subcampeón del mundo supuso un lleno en el estadio del Algarve, dentro de la preparación de ambos equipos para su entrada en liza en los próximos días en la nueva Liga de Naciones de la UEFA.

Cristiano Ronaldo no participa con Portugal en la ventana de partidos internacionales de septiembre por decisión propia, priorizando su proceso de adaptación a la Juventus.

Portugal empezará en la Liga de Naciones dentro de su Grupo 3 el lunes, frente a Italia, mientras que Croacia arrancará el martes en el Grupo 4 visitando a España en Elche.

"Me esperaba este tipo de partido para empezar esta campaña. No hicimos un mal partido, pero debemos jugar mucho mejor ante España. Portugal tiene un muy buen equipo, me ha impresionado sobre todo el nivel de Bruma, Bernardo Silva y William Carvalho", admitió el seleccionador croata, Zlatko Dalic.

Con el convaleciente Gonçalo Guedes (Valencia) en el banquillo, fue Bruma, titular, el que comenzó llevando peligro para Portugal, con el número 7 a la espalda: el atacante del RB Leipzig tuvo un par de ocasiones a modo de aviso, topándose con el portero del Gante Lovre Kalinic (2, 3).

Tras dominar el primer cuarto de hora, Portugal no conseguía materializar su superioridad y entonces llegó el gol de Perisic.

