"Pollo" Briseño habría terminado torneo ante América

Pese a que le restan siete fechas al torneo Apertura 2019, en la dirigencia están resignados a que el torneo para el defensa central, Antonio Briseño, habría terminado, ya que se vendrá investigación de oficio apegada al reglamento y ahora solamente esperan la cantidad de cotejos que será sancionado.

"Al final verán los hechos y hay dos sanciones: juego brusco grave, que está asentado en la cédula, y posteriormente vendría la investigación"

El volante del América, Giovani Dos Santos, estará en recuperación durante seis semanas, así que tomando en cuenta este dato, más la investigación y según lo reportado en la cédula, "Pollo" Briseño podría estar ya, pensando en el Clausura porque lo que le resta actual, lo estaría viendo desde la tribuna.

El director deportivo del "Rebaño", Mariano Varela, dejó claro lo que se puede venir para su zaguero.

"Al final verán los hechos y hay dos sanciones: juego brusco grave, que está asentado en la cédula, y posteriormente vendría la investigación", señaló resignado el dirigente tapatío, quien de paso, aseguró que "Pollo" no es un jugador “mala leche”, y espera que la comisión lo tome en cuenta porque jugaría a favor del rojiblanco en una reducción de castigo.

"Al final la comisión hará su trabajo, esto viene de oficio y verán todas las imágenes y acataremos. Lo que puedo decir es que, de acuerdo al reglamento de sanciones la Comisión Disciplinaria ya pueden levantar un oficio sin que el América se queje, eso ha cambiado en los reglamentos y en este caso si deciden seguir de oficio para investigar estos hechos, adelante".

No fue con mala intención

Varela pudo hablar con "Pollo" Briseño, quien asegura estar triste por todo lo ocurrido, de hecho quería ir ver cómo estaba Dos Santos, pero recomendó Varela que por ahora no es momento, que debe esperar los tiempos para hacerlo.

"Me decía que no lo había hecho con mala intención, le dije que lo conocía y que fue una entrada con fuerza, como es él. No es un tipo mala leche, su cara era de angustia, quería ir y le dije que estuviera tranquilo, que debía entender los tiempos y ver qué sucedía. Está angustiado, triste, la gente que lo conoce sabe que es así y cuando escuché comentarios de ex jugadores, diciendo que había mala leche, les puede decir que están equivocados. No justifico, él se brinda así pero tiene que bajar sus revoluciones. No es un tipo mala leche".

