Pizarro si no quiere ir, no va: Álvaro Ortiz

Podrá estar vendido al Monterrey, pero si Rodolfo Pizarro no se quiere ir de Chivas, no se va, así de clara es la Asociación de Futbolistas Profesionales.

En voz de Álvaro Ortiz, presidente de la AMFPro, se asegura que mientras el volante mexicano tenga contrato con las Chivas, él tiene el poder de decidir su futuro.

El mandamás que protege a los futbolistas aseguró que Pizarro no ha recurrido a la Asociación, pero está enterado de lo que se dice en los medios de comunicación y su carrera, aunque no acate lo que Chivas diga por tener un acuerdo, en caso de ser así, no corre ningún riesgo.

“No está obligado a ir. No he platicado con Rodolfo para ver cómo está la situación. Estuve con él cuando lo pasaron de Pachuca a Chivas y, desde ese tiempo, él se quería ir a Europa y tuvo algunas ofertas, pero hubo una mejor del Guadalajara, con la condición que era poder brincar de ahí a Europa. No sé cómo esté su contrato, pero si no quiere ir, no va. Ya Chivas sabrá qué hace con él; por supuesto que no lo va a rescindir, es obvio que tendrá que llegar a un arreglo o, si tiene una mejor oferta del extranjero, podría irse”.

DE NO CUMPLIR, SE COBRARÁN INTERESES

Chivas pagará premios: AMFPro

Todo el movimiento que traía la plantilla de Chivas para que la directiva le pagara los premios correspondientes al doblete obtenido, eran del conocimiento de la Asociación de Futbolistas profesionales (AMFPro). El presidente Álvaro Ortiz, detalló que el tema llegó hasta controversias y el fallo fue a favor de los jugadores de Chivas.

“Claro que pasó por Controversias y nosotros ayudamos a los jugadores. Todavía no está firmado, pero los jugadores ya aceptaron que no sea en un solo pago. Será en ciertas partes, pero los jugadores ya están tranquilos y es tarea de la Asociación que, si no les llegan a pagar en las fechas establecidas, lo daremos a conocer públicamente”.

Precisó el dirigente que todo está acordado, días de pago, cuántos se harán para cubrir el monto total que no fue revelado, pero extraoficialmente se sabe que son 2.5 millones de pesos y Chivas no tiene más que una opción, cumplir de manera cabal, porque de lo contrario correrán intereses por el monto total.

“Nosotros ayudamos a Chivas, porque está en Controversias el tema de sus premios y prácticamente hay un arreglo, sólo falta que se firme. Se los van a ir pagando, pero ya asegurado. Los jugadores no tienen que pelearse con ellos. Se van a fijar ciertas fechas de pago y, si no lo hacen, va a haber un interés muy alto para Chivas, así es que ya está prácticamente arreglado”.

Lo único que falta, es que el trámite normal corra su tiempo y se firme el documento. De cualquier manera los pagos deben comenzar a correr, será como se tenía pactado, pero ya hay fechas y Controversias será testigo de cada depósito.

LA CIFRA

2 goles anotó Pizarro en el Clausura 2018.

CRONOLOGÍA

Filtran adeudos antes del partido de ida de la Concachampions

A través de un periodista capitalino, y vía redes sociales, los jugadores decidieron dar retuit a un texto donde se aseguraba que la directiva tenía adeudos con el plantel por cuestión de premios atrasados del título de la Liga MX y Copa MX en 2017, lo que marcó el inicio del distanciamiento entre jugadores y directiva rojiblanca.

Previo a la Final de vuelta en Liga de Campeones usan camisas volteadas

El clima era caliente entre gente de pantalón largo y futbolistas, quienes no encontraron en sus jefes la respuesta de pago previo a la Final de la Concachampions, por lo que decidieron entrenar con camisas volteadas y otras con leyenda pidiendo que se les cumpla en lo económico, mientras ellos cumplían en la cancha.

Se reporta el día del juego que sólo les abonaron 90 mil pesos

Tras quedar campeones y previo al festejo en La Minerva, pocos jugadores optaron por hablar con los medios, pero los que sí lo hicieron confesaron que sólo habían recibido 90 mil pesos del adeudo que tiene el club con ellos, algo que según dijeron representa apenas 3%, por lo que la inconformidad continúa.

Contra León los jugadores no concentran en señal de molestia

Al no ver el dinero reflejado en sus cuentas, los dirigidos por Matías Almeyda decidieron no acudir a la concentración de cara al último juego de Liga MX ante el León. Aquí fue donde la directiva habría tomado la decisión de vender a Rodolfo Pizarro, sobre todo después de la derrota del equipo ante los felinos.

Chivas pone a la venta a Pizarro, a quien consideran cabecilla de la rebeldía

Sorprendiendo a toda la afición, se da a conocer que Chivas habría llegado a un acuerdo para la venta de Pizarro al Monterrey, lo que enardeció a los seguidores rojiblancos, provocando que algunos iniciaran un boicot contra el Guadalajara y comienzan las especulaciones sobre un posible castigo por haber ventilado los adeudos.