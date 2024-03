Pepe Segarra podría abandonar Televisa

Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés conocidos como "Los tres amigos" han conformado por varios años una tercia que ha acompañado a los entusiastas del deporte, especialmente del futbol americano y del beisbol, con sus encantadoras narraciones y momentos de diversión entre ellos en la pantalla.

Estos tres personajes de la televisión mexicana han estado en una importante cantidad de transmisiones de Televisa Deportes (hoy TUDN), en programas, eventos y coberturas especiales; la última de estas, el Super Bowl LVIII en Las Vegas.

Inclusive en la más reciente final de la NFL, tanto Burak como De Valdés “echaron carrilla” a Segarra por un vaso de recuerdo que llegó a la Ciudad del Pecado.

Pero este 6 de marzo, una publicación de Pepe en sus redes sociales hizo pensar a los televidentes que esa tercia puede llegar a su fin muy pronto.

Pepe Segarra hizo un hilo en su cuenta de X en el que narra que, después de muchos años en Televisa, se embarcará en un nuevo proyecto, sin mencionar si para ese nuevo reto deberá o no abandonar Televisa.

Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!!

Les cuento pronto…. 2/2 — Pepe Segarra (@pepesegarra) March 6, 2024

"Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen", menciona la primera publicación del comunicador.

"Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto...", añadió.

