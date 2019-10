Pedro Portilla apuesta por la continuidad de Cufré

A pesar de que el torneo se le complicó al Atlas y la calificación a la Liguilla se comienza a esfumar por los dos últimos descalabros en la Liga MX frente a Necaxa y Pumas, la directiva de los rojinegros, en voz del presidente Pedro Portilla apuesta por la continuidad del proyecto del director técnico Leandro Cufré, por lo que ya comienzan a trabajar de la mano en la planeación del próximo Clausura 2020.

"Llevamos algunas semanas planeando el siguiente torneo con las áreas de inteligencia deportiva y futbol y con el cuerpo técnico de Leandro Cufré, estamos analizando los movimientos para el siguiente torneo", explicó el presidente de los Zorros.

Dentro de esa planeación sigue en pie lo dicho por el propio presidente Pedro Portilla hace algunas semanas, en donde externó su intención de reducir el número de jugadores extranjeros en el plantel, de 12 que tiene ahora, a nueve para el próximo certamen.

"Nosotros arrancamos con un número de extranjeros mayor a lo que quisiéramos, no nos gusta tener jugadores que tienen que ir a la tribuna, pero en la baraja y en el análisis y en el poco tiempo que tuvimos, buscamos tener más opciones pero no es lo ideal, las cosas las vamos a buscar hacer de manera estructurada, es un mercado corto, no es el camino, hay que solidificar el grupo, hubo incorporaciones muy buenas, tenemos que lograr una o dos de ese tipo en cada torneo, como Camilo, Martín, Angulo, han sido muy importantes que le han dado solidez defensiva y tenemos que ser muy puntuales en lo que venga", explicó.

