Pasión que se hereda

Un aficionado como él, no hay dos. Antonio “Tony” Días, es un peluquero de antaño, rojinegro de corazón, que siente los colores, que presume ser aficionado del “papá” de las Chivas y que se jacta de ser un conocedor del futbol en general.

La Final del futbol mexicano no le preocupa, sabe que el equipo de sus amores tiene todo para ser campeón, pero en caso de que no lo logre, no le quitará el sueño.

Sin embargo, sabe que hoy por hoy Atlas tiene el potencial para ser el mejor equipo de México, ya que en todos los equipos hay un rojinegro representando a la Academia del futbol mexicano.

“Tony” recordó aquel título que hoy presume el Atlas, el de 1951, ya que para ese entonces tenía ocho años de edad y según lo que narra, así fue como vivió aquel abril de dicho año.

“En el último partido le tocaba jugar contra el Guadalajara y el León, que como coincidencia, será el rival del Atlas en la Final.

El León iba en primer lugar por un punto, ellos perdieron (ante Veracruz) y el Atlas le ganó al Guadalajara y ahora será en el Jalisco, porque en aquel entonces fue en el Oro, en el Parque Oblatos”, recordó.

“Desde niño, mi hermano era peluquero como yo y también me enseñó mi afición por Atlas y todos en la casa fuimos Atlas, que en ese entonces, en las décadas de los 40 y 50 era el papá de todos y no había un equipo en Primera y Segunda División que no trajera jugadores del Atlas, tal y como pasa ahorita”, relató “Tony” Díaz, peluquero de la colonia Santa Teresita.

- Antonio Díaz, aficionado del Atlas.

MQ