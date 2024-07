Matheus Doria, el nuevo refuerzo del Atlas, compartió sus expectativas y pensamientos sobre la participación del equipo en la Leagues Cup, un torneo que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX. El defensa central brasileño destacó la importancia de encarar el certamen con una mentalidad ganadora y la oportunidad que representa para el equipo.

"Siento que el pensamiento debe ser diferente, tenemos que pensar y llegar hasta la final", expresó. "Es una oportunidad única de estar en un torneo internacional, de traer un trofeo internacional para el equipo y eso es muy importante para nosotros".

Subrayó que el objetivo principal no debe ser simplemente participar, sino avanzar lo más lejos posible y mantener una mentalidad competitiva. "No podemos viajar pensando en volver y tener tiempos y días libres hasta que regrese la liga, la idea es pensar y avanzar, y siento que esa es nuestra mentalidad", añadió, dejando en claro que el Atlas no subestimará el torneo y buscará la gloria internacional.

Además, Doria comentó sobre el formato de la Leagues Cup, en la que todos los partidos se juegan en Estados Unidos. Aunque está satisfecho con la organización, sugiere que podría ser más equitativo si se consideraran partidos en México. "Pues es una dinámica diferente, ¿no? Para eso está la Concachampions. El tema de Leagues Cup, así se decidió jugar y la experiencia que tuve fue buena", explicó.

Según el brasileño, los vuelos y la logística han sido manejados adecuadamente en su caso, aunque es consciente de que otros jugadores han enfrentado dificultades. "Sí sé, sí supe de otros amigos, de otros compañeros que sí batallaron con el tema de viajes de punta a punta de Estados Unidos y atrasos y eso, otros que durmieron en el aeropuerto también," reconoció Doria.

Atlas debutará este sábado en la Leagues Cup, cuando enfrente en la ciudad espacial al Houston Dynamo, para luego trasladarse y medirse al Salt Lake City la próxima semana.

