Ucrania ha acogido con decepción la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) para permitir a atletas rusos, así como a bielorrusos, volver a las competiciones individualmente y bajo bandera neutral e intentan convencer a la comunidad internacional de que los nacionales del país invasor y su aliado no deberían estar en los Juegos Olímpicos de 2024, que albergará París.



El COI acordó ayer martes recomendar a las federaciones internacionales y a los organizadores de competiciones deportivas que acepten la participación de atletas rusos y bielorrusos, lo que se considera puede abrirles la puerta a los Juegos de París.



El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, consideró que la prohibición, introducida tras el inicio de la invasión rusa en 2022, estaba motivada por la insistencia de varios comités nacionales y las dudas por la seguridad de los atletas rusos y bielorrusos, pero descartó que eso sea ya un motivo de preocupación.



El anuncio fue recibido con críticas por los principales atletas ucranianos, así como por sus colegas internacionales, abogados y políticos, e incluso por los gobiernos de Alemania y Polonia, así como de los países bálticos. Consideraron que tal decisión ignora la necesidad de proteger los derechos de los atletas ucranianos, así como el posible uso del deporte por la propaganda rusa y la necesidad de aislar a Moscú y Minsk por la agresión contra Ucrania.



La profesora Patricia Wiater, autora del dictamen jurídico del Comité Olímpico Alemán (DOSB) sobre los atletas rusos, declaró en una rueda de prensa organizada hoy miércoles por los atletas ucranianos, que el COI hizo primar los derechos de los atletas rusos y bielorrusos, por encima de las necesidades de los ucranianos.



Al menos 262 atletas ucranianos han muerto y 343 estadios y otros objetos de la infraestructura deportiva del país han sido destruidos desde el inicio de la invasión. La mayoría de los deportistas ucranianos de elite se ven ahora obligados a entrenar en el extranjero.



Una preocupación común, expresada en una reciente entrevista a EFE por Zhan Beleniuk, oro olímpico en Tokio 2020 en lucha grecorromana y diputado en el Parlamento ucraniano, es que el principio de "no mostrar apoyo activo a la guerra", propugnado por el COI, se convierta en una simple formalidad, que no impediría la participación de quienes sí apoyan la invasión.



Según la lista continuamente actualizada del medio deportivo local "Tribuna", al menos 317 atletas rusos han apoyado abiertamente la invasión de Ucrania.



Olha Kharlan, ucraniana medalla de oro olímpico en esgrima, afirma que ni un solo colega ruso o bielorruso se puso en contacto con ella, ni siquiera en privado, para ofrecerle su apoyo o expresar su desacuerdo con las acciones de sus gobiernos.



La tenista Lesia Tsurenko asegura que ella y otras compañeras ucranianas sufrieron ataques de pánico al no sentirse protegidas por la WTA, que permitió competir a rivales rusas y bielorrusas y reaccionó con debilidad ante los casos de difusión de propaganda rusa por parte de algunas de ellas.



Vladyslav Heraskevych, piloto de skeleton, añade que la falta de pronunciamientos de rechazo es aún más decepcionante, ya que los atletas rusos y bielorrusos conocen perfectamente la situación real en Ucrania y antes solían comunicarse ampliamente con sus colegas ucranianos.



Según Mark Orth, abogado alemán, la situación puede mejorar si se hace recaer en cada uno de los atletas rusos la carga de demostrar que no apoyan la guerra, ya que el planteamiento actual les permite eludir esta condición con facilidad.



La postura predominante entre los atletas ucranianos parece ser que su país debería evitar boicotear los Juegos Olímpicos de París 2024 en solitario si finalmente se permite competir a los atletas rusos y bielorrusos. Esto haría sufrir aún más a los atletas ucranianos al perderse uno de los acontecimientos más importantes de sus carreras, afirmó Heraskevych.



El presidente del Comité Olímpico Ucraniano, Vadym Guttsayt, había afirmado, ya que su país debe seguir explicando su postura a las federaciones internacionales que decidirán si permiten competir a rusos.

